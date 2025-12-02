Lucibel monte après un partenariat avec la Fnac
Le spécialiste des technologies de la lumière indique que les points de vente de La Défense et du Forum des Halles accueilleront jusqu'en janvier 2026 les dispositifs de photobiomodulation de sa gamme Ove.
Lucibel.le Paris explique qu'il prévoit de permettre aux clients qui s'y presseront pendant la période des fêtes deux stands beauté spécialement aménagés devant permettre de tester les appareils via une série d'animations commerciales qui passeront notamment par des conseils de soin personnalisés.
Le groupe précise que ce partenariat s'inscrit dans le cadre du développement des espaces 'BeautyTech' de l'enseigne de distribution, pensés comme des incubateurs destinés à tester une nouvelle offre commerciale centrée sur les technologies de pointe.
Chez Lucibel, on souligne que ce développement s'inscrit dans la dynamique d'expansion commerciale engagée visant à multiplier les points de contact avec le grand public dans des environnements à forte visibilité et de rendre accessible à une clientèle plus étendue ses dispositifs dans le domaine de la cosmétique par la lumière.
Son masque à LED OVE, qui réduit les pattes d'oie et le diamètre des pores tout en favorisant l'élasticité de la peau, est disponible à partir de 1 490 euros.
A la Bourse de Paris, l'action Lucibel gagnait 2,9% mardi en fin de matinée, mais accuse encore un repli de l'ordre de 16% depuis le début de l'année.
