LUCIBEL : Mise à disposition du rapport financier semestriel

MISE EN LIGNE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Le rapport financier semestriel des comptes consolidés Lucibel est disponible dès à présent sur le site internet de Lucibel www.lucibel.io (rubrique Actionnaires / Communication financière / Rapports financiers) ou en cliquant ici

Les actionnaires sont notamment invités à prendre connaissance des informations contenues dans le paragraphe Perspectives 2022 et 2023 du rapport d'activité Groupe, dans la note 1 portant sur les financements et la continuité d'exploitation, dans la note 23 qui détaille les emprunts et dettes financières du Groupe et dans la note 29 relative aux évènements postérieurs à la clôture.

Les supports présentés lors du webinaire du 12 octobre 2022 sont également accessibles sur le site de Lucibel www.lucibel.io (rubrique Actionnaires / Communication financière / Présentation webinaire) ou en cliquant ici .

Prochaines communications

27 janvier 2023 avant bourse : publication du chiffre d'affaires annuel 2022.

A propos de Lucibel

Fondée par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française experte en technologie LED, présente dans l'éclairage et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage. Le groupe LUCIBEL est notamment pionnier dans les domaines de la cosmétique et du bien-être par la lumière LED et de l'accès à internet par la lumière (LiFi).

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

www.lucibel.io www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

