LUCIBEL : Michèle Pelletier Aouizérate, dermatologue spécialiste en photobiomodulation et conseillère scientifique de LUCIBEL, reçoit le prix honorifique des Awards de la Santé et de l'Esthétique Médicale pour ses travaux de recherche

Le 14 décembre 2024, à l'occasion de la 4? édition des Awards de la Santé et de l'Esthétique Médicale à Paris, Michèle Pelletier Aouizérate a été récompensée par le prestigieux Prix de la Recherche et de l'Innovation. Cette distinction vient récompenser ses travaux de recherche depuis près de 20 ans et souligne leur impact majeur dans le champ de la photobiomodulation.

L'édition 2024 des Awards de l'Esthétique Médicale, consacrée au thème de de la longévité, a réuni plus de 700 participants issus du monde médical (chirurgiens, dermatologues, médecins esthétiques, représentants de l'Ordre des Médecins) et de la société civile (élus et investisseurs). Décerné par un comité composé de responsables médicaux internationaux, le prix honorifique des Awards est venu récompenser l'engagement de long terme et les contributions significatives du Dr. Michèle Pelletier Aouizérate à l'avancement de la photobiomodulation, notamment grâce à une publication pionnière parue en 2021, qui a démontré son efficacité dans le traitement des atteintes respiratoires liées au COVID-19.

Fondatrice de l'European LED Academy en 2012, Michèle Pelletier Aouizérate a joué un rôle déterminant dans la promotion de la photobiomodulation. En rassemblant chercheurs, médecins et soignants, elle a favorisé le partage des connaissances à l'échelle internationale et contribué à promouvoir cette technologie dans la dermatologie contemporaine.

LUCIBEL est fier de s'appuyer depuis plus de 10 ans sur la vision et l'expertise du Dr Pelletier Aouizérate qui est très impliquée dans toutes les conceptions de produits cosmétiques. L'expertise qu'elle apporte à Lucibel dans des domaines clés tels que le vieillissement cutané, l'inflammation et la régénération cellulaire, permet à Lucibel de proposer les solutions de photobiomodulation les plus performantes du marché.

Michèle PELLETIER AOUIZÉRATE, dermatologue et conseillère scientifique de LUCIBEL, a déclaré : « Je suis très heureuse de voir la photobiomodulation reconnue pour ses nombreuses applications médicales et esthétiques. Ces dernières années, ce domaine a considérablement gagné en visibilité, évoluant de la recherche fondamentale à une thérapie désormais mieux connue. Je suis fière d'avoir pu contribuer à ce développement, ainsi qu'aux avancées qui se sont également concrétisées dans des dispositifs performants et accessibles, comme ceux de la gamme OVE de Lucibel.le Paris, dont j'ai l'honneur d'être le conseil. »

Frédéric GRANOTIER, président fondateur et directeur général de LUCIBEL a commenté : « Depuis 12 ans, nous avons le privilège de collaborer avec le Dr Michèle Pelletier Aouizérate, dont l'expertise et la vision ont profondément enrichi notre travail sur la photobiomodulation. L'innovation a toujours été et reste au cœur de la stratégie de Lucibel, portée par une synergie entre savoir médical et ingénierie de précision. Nous sommes convaincus que c'est en conjuguant ces expertises et en maintenant un haut niveau d'exigence que nous pourrons promouvoir notre marque Lucibel.le Paris comme la marque référente en photobiomodulation dans le monde du luxe. »

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel - Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Contact presse

Florian Langlais

florian.langlais@orson.ai /+33 (0)6 38 44 72 20