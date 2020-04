LUCIBEL : LUCIBEL : Résultats annuels 2019

RESULTATS ANNUELS 2019 :

Forte croissance du chiffre d'affaires Groupe, hors Cordel (+68%)

et réduction des pertes d'exploitation

Les choix stratégiques globaux, opérés à l'échelle du Groupe, notamment avec Cordel et Lorenz Light Technic, se révèlent pertinents et déjà visibles dans les chiffres.

En accord avec ses Commissaires aux Comptes et avec l'AMF, le groupe Lucibel a décidé de présenter la contribution de sa filiale Cordel - mise en liquidation le 14 janvier 2020 - sur une ligne à part.

Les comptes 2019 présentés sont des comptes consolidés intégrant la société Lorenz Light Technic à compter de sa date d'acquisition, le 11 avril 2019.

Afin de permettre une comparaison homogène entre 2018 et 2019, une colonne correspondant aux comptes consolidés 2018 retraités des opérations de la société Cordel a été intégrée dans le tableau comparatif du compte de résultat consolidé, en application des dispositions des normes françaises pour le cas d'activités abandonnées.

L'année 2019 est marquée par une réduction significative des pertes d'exploitation du Groupe, tant au niveau de l'Excédent Brut d'Exploitation que du Résultat d'exploitation.

Le groupe Lucibel annonce ses résultats annuels établis en normes françaises, arrêtés par le conseil d'administration du 28 avril 2020.

Données en K€ 31/12/2019 31/12/2018

retraité (*) 31/12/2018

publié Chiffre d'affaires 13 551 8 088 17 564 Excédent brut d'exploitation (700) (1 005) (2 303) Résultat d'exploitation (1 697) (2 116) (3 743) Résultat financier 20 (20) (84) Résultat exceptionnel (578) (281) (1 301) Impôt sur les bénéfices (91) 75 75 Résultat des activités destinées

à être abandonnées (9 515) (2 711) - Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (152) (15) (15) Résultat net (12 013) (5 068) (5 068)

(*) Les chiffres «31/12/2018 retraité » correspondent aux chiffres « 31/12/2018 publié » desquels a été retraité le compte de résultat contributif de la société Cordel à cette même date. La contribution consolidée de Cordel au résultat du Groupe a été enregistrée sur la ligne « Résultat des activités destinées à être abandonnées ».

Chiffre d'affaires

Sur le périmètre comptable excluant Cordel, le chiffre d'affaires du Groupe est en forte augmentation entre 2018 et 2019, passant de 8 088 K€ à 13 551 K€, soit une croissance de 68%.

Cette croissance s'explique pour partie par l'intégration dans le chiffre d'affaires 2019 du chiffre d'affaires généré par la société Lorenz Light Technic acquise par Lucibel début avril 2019, et dont la contribution au chiffre d'affaires 2019 a été de 3 257 K€.

Hors impact de cette croissance externe, le chiffre d'affaires du Groupe en 2019 aurait été de 10 294 K€, en croissance de 27% par rapport au même périmètre en 2018. La dynamique commerciale sur les activités historiques du Groupe hors Cordel a donc été forte au cours de l'exercice 2019.

Marge sur achats consommés

Données en K€ 31/12/2019 31/12/2018

retraité 31/12/2018

publié Chiffre d'affaires 13 551 8 088 17 564 Achats consommés (7 652) (3 392) (8 827) Marge sur achats consommés 5 899 4 696 8 737 En % du CA 43,5% 58,1% 49,7%

La marge sur achats consommés au 31 décembre 2019 s'établit à 5 899 K€ contre 4 696 K€ sur le périmètre 2018 excluant Cordel. Cette marge progresse de 26% en valeur mais dans des proportions moindres que le chiffre d'affaires.

Cette évolution s'explique notamment par la montée en puissance (ou l'intégration dans le périmètre) des activités LuciConnect, Confidence et Lorenz Light Technic, pour lesquelles les achats consommés incluent les achats de composants et de produits finis, mais aussi des prestations d'études et de sous-traitance, notamment pour l'installation des luminaires sur les chantiers.

Le recours à ces prestataires conduit donc à enregistrer, sur ces activités, un taux de marge brute inférieur à la moyenne du Groupe, même si le taux de marge nette de ces activités est au même niveau que les taux de marge nette des autres activités du Groupe, voire supérieur pour les activités LuciConnect et Lorenz Light Technic.

Résultat d'exploitation

Charges externes

L'augmentation des charges externes du périmètre hors Cordel enregistrée entre 2018 et 2019 (+5,7%) s'explique essentiellement par l'augmentation des frais de transport mais elle reste cependant très inférieure au taux de croissance du chiffre d'affaires (+ 68%). Cette augmentation marginale démontre une forte maîtrise des coûts externes par le Groupe sur l'exercice 2019 suite à la renégociation systématique des contrats de prestations de service avec l'intégralité des prestataires.

De plus, il est à noter que ces charges externes incluent, en 2019, les charges externes de Lorenz Light Technic pour un montant de 218 K€ sur 9 mois, ce qui n'était pas le cas sur 2018.

En neutralisant l'impact de l'entrée de Lorenz Light Technic dans le périmètre de consolidation, le Groupe enregistre une diminution de 2% de ses charges externes à périmètre constant.

Charges de personnel

Au 31 décembre 2019, l'effectif total du Groupe s'élevait à 112 salariés (dont 31 salariés travaillant pour Cordel) contre 131 au 31 décembre 2018. Une partie du personnel de Lucibel SA (8 personnes en équivalent temps plein) était mise à disposition de Cordel en 2019.

Au cours de l'exercice 2019, les charges de personnel, hors Cordel et personnel mis à disposition de Cordel, ont représenté 4 111 K€ à comparer avec les 4 368 K€ de l'exercice précédent hors Cordel. Cette diminution serait plus forte sans l'intégration, dans le Groupe, des effectifs de Lorenz Light Technic dont les charges de personnel se sont élevées à 333 K€.

En neutralisant l'impact de l'entrée de Lorenz Light Technic dans le périmètre de consolidation, le Groupe enregistre une diminution de plus de 13% de ses charges de personnel à périmètre constant. Ces évolutions traduisent le plein effet des mesures prises par le Groupe pour optimiser ses coûts de personnel.

Autres produits d'exploitation

Les autres produits d'exploitation incluaient en 2018 une subvention d'exploitation non récurrente de 900 K€ obtenue dans le cadre de l'acquisition par Lucibel du site de Barentin (Normandie) auprès de Schneider Electric, ce qui explique l'essentiel de la variation entre 2018 et 2019. C'est sur ce site de Barentin que Lucibel opère ses activités de R&D, logistique, assemblage et fabrication, et qu'elle y a regroupé l'essentiel de ses fonctions administratives.

En 2019, ce poste inclut, à hauteur de 179 K€, une quote-part de la plus-value réalisée sur la cession, par Lucibel, de la partie principale de ce site de Barentin, le 8 avril 2019, pour 4 075 K€, dans le cadre d'un mécanisme de « Sale and lease-back » avec le fonds d'investissements M7.

Excédent brut d'exploitation et résultat d'exploitation

Au titre de l'exercice 2019, l'excédent brut d'exploitation du Groupe hors Cordel est une perte de 700 K€, contre une perte de 2 303 K€ sur l'exercice précédent et une perte de 1 005 K€ en 2018 hors Cordel.

La contribution de Lorenz Light Technic à l'excédent brut d'exploitation du Groupe a été positive à hauteur de 492 K€ en 2019.

La perte d'exploitation du groupe Lucibel s'élève à 1 697 K€ en 2019 contre une perte d'exploitation de 3 743 K€ sur l'exercice précédent et une perte de 2 116 K€ en 2018 hors Cordel.

La réduction des pertes au niveau de l'excédent brut d'exploitation et du résultat d'exploitation est donc significative sur 2019, et plus encore si l'on tient compte, dans les comparaisons, de la subvention d'exploitation non récurrente de 900 K€ enregistrée en 2018.

Résultat des activités destinées à être abandonnées

La ligne « Résultat des activités destinées à être abandonnées » regroupe la perte de Cordel ainsi que l'ensemble des dépréciations comptables, sans impact sur la trésorerie, des actifs liés à Cordel (écart d'acquisition, marque, base clients, estimation des actifs et notamment des stocks en valeur liquidative) et permet d'isoler dans les comptes 2019, l'impact de la sortie de Cordel en 2020 du Groupe.

Résultat net

Après prise en compte du résultat de Cordel, du résultat financier (+ 20 K€) et du résultat exceptionnel constitué essentiellement de coûts de restructuration (169 K€), de provisions pour litiges (149 K€) et d'amortissements exceptionnels de frais de recherche et développement capitalisés (232 K€), la perte nette du Groupe s'établit à 12 013 K€.

Bilan

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 3,3 M€. Compte tenu d'une trésorerie brute disponible proche de 2 M€ au 31 décembre 2019, l'endettement financier net du Groupe se limite à 1,1 M€, ce qui représente 34% des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2019 (gearing de 34%).

Dans les dettes figure un produit constaté d'avance de 2 518 K€ qui correspond à la plus-value réalisée sur la vente du site de Barentin, laquelle sera reconnue progressivement sur toute la durée de location du site.

Grâce à la réduction de la perte d'exploitation et du besoin en fonds de roulement, et en raison de la cession du site de Barentin, la variation de trésorerie nette est positive de 368 K€ sur l'exercice 2019, contre une variation de trésorerie nette négative de 3 129 K€ en 2018.

Evènements postérieurs à la clôture

Liquidation de la société Cordel

Comme rappelé en tête du présent communiqué de presse, la société Lucibel, lors d'un conseil d'administration tenu le 9 janvier 2020, a décidé de cesser son soutien financier à sa filiale Cordel, détenue à 100% et spécialiste de l'éclairage de commerces. Le Tribunal de Commerce de Rouen a prononcé la liquidation de la société Cordel le 14 janvier 2020.

Crise sanitaire du COVID 19

Dès l'annonce des mesures de confinement par le gouvernement le 16 mars 2020, le Groupe a décidé de solliciter le recours au chômage partiel pour la quasi-totalité de son personnel. En effet, la crise du Covid-19 a eu un impact immédiat sur les clients du Groupe qui ont différé leurs nouvelles commandes. Les autorisations ont été accordées par les DIRECCTE concernées pour les trois sociétés Lucibel SA, Lorenz Light Technic et Procédés Hallier, et sont valables jusqu'au 30 juin 2020.

Lucibel SA a repris partiellement son activité sur son site de Barentin depuis le 14 avril 2020 afin de servir certaines commandes clients et de préparer une reprise plus large de l'activité à compter du 11 mai 2020. En revanche, Procédés Hallier et Lorenz Light Technic ne reprendront leur activité qu'à compter du 11 mai prochain.

Par ailleurs, le Groupe a activé l'ensemble des dispositifs mis en place au bénéfice des entreprises : report d'échéances bancaires pendant 6 mois, report (à l'initiative de la région Normandie) des remboursements de l'avance consentie à Lucibel, report de paiement des charges sociales du 5 avril, négociation de Prêts de trésorerie Garantis par l'Etat (PGE).

A ce jour, le Groupe a obtenu l'accord de ses banques pour la mise en place de PGE à hauteur de 1,6 M€, et des discussions restent en cours avec certaines banques du Groupe. Au 27 avril 2020, le Groupe disposait d'une trésorerie brute d'environ 1,4 M€, avant prise en compte des financements supplémentaires au titre de PGE.

Perspectives 2020

Le début de l'année 2020 a été marqué par une forte croissance de l'activité commerciale sur l'ensemble des activités du Groupe.

Ainsi, à fin février 2020, le chiffre d'affaires non audité du Groupe s'élevait à 2,4 M€, en hausse de 56% par rapport à fin février 2019 à périmètre constant (c'est -à dire hors chiffre d'affaires de Lorenz Light Technic, société acquise en avril 2019).

En intégrant Lorenz Light Technic, le chiffre d'affaires Groupe était en progression de 89% à fin février 2020, par rapport à la même période de 2019, soit un peu plus de 2,8 M€ (chiffre non audité).

La crise sanitaire du COVID-19 a soudainement mis entre parenthèses cette dynamique de croissance forte de l'activité commerciale initiée depuis 18 mois. Par conséquent, Lucibel a décidé d'abandonner les objectifs précédemment annoncés de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et d'atteinte d'un excédent brut d'exploitation positif au titre de l'exercice 2020.

Néanmoins, même si, en l'absence de visibilité sur la vigueur de la reprise de l'activité à compter du 11 mai, il est difficile de mesurer l'impact définitif lié à la crise sanitaire, le Groupe est confiant sur sa capacité à faire progresser en 2020 son chiffre d'affaires par rapport à celui enregistré au cours de l'exercice 2019, notamment en raison de l'intégration sur 12 mois, en 2020, du chiffre d'affaires de sa filiale Lorenz Light Technic qui n'était consolidée que sur 9 mois en 2019.

Prochaine publication

28 juillet 2020 après bourse : publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2020

15 octobre 2020 après bourse : publication des comptes du 1er semestre 2020

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIFS - en K€ 31/12/2019 31/12/2018 Ecarts d'acquisition 2 365 8 231 Immobilisations incorporelles 1 335 2 965 Immobilisations corporelles 657 2 087 Immobilisations financières 178 179 Total actif immobilisé 4 535 13 462 Stocks et en-cours 3 051 4 813 Clients et comptes rattachés 1 382 1 816 Autres créances et comptes de régularisation 2 599 3 773 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 960 1 599 Total actif circulant 8 992 12 002 TOTAL ACTIF 13 527 25 464 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

en K€ 31/12/2019 31/12/2018 Capital 14 193 14 193 Primes liées au capital 42 784 42 784 Réserves de conversion groupe (194) (187) Réserves et résultats accumulés (53 470) (41 479) Total Capitaux propres 3 313 15 311 Autres fonds propres 1 185 1 495 Provisions 454 867 Emprunts et dettes financières 1 899 1 670 Fournisseurs et comptes rattachés 2 053 3 441 Produit constaté d'avance 2 518 293 Autres dettes et comptes de régularisation 1 982 2 387 Total Dettes 8 452 7 791 Passif net des activités destinées à être abandonnées 123 - TOTAL PASSIF 13 527 25 464

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

En K€ 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net consolidé (12 013) (5 068) Dotations nettes aux amortissements et provisions

(hors dépréciation des actifs courants constatée dans la ligne

de variation des créances clients et des stocks ci-dessous) 8 296 1 616 Gains ou pertes sur cession (57) 0 Produit / Charge d'impôt sur le résultat (20) - Marge brute d'autofinancement (A) (3 794) (3 452) Variation des stocks 2 330 223 Variation des créances clients 1 755 302 Variation des dettes fournisseurs (1 248) (827) Variation des autres actifs et passifs opérationnels (605) (1 031) Flux net de trésorerie généré par l'activité (B) (1 562) (4 785) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations

incorporelles et corporelles (351) (1 924) Décaissements liés aux frais de développement immobilisés (112) (369) Décaissements liés aux prêts et dépôts (95) (35) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 4 146 - Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 105 16 Flux de trésorerie liés aux opérations de regroupement d'entreprise (1 172) (411) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (C) 2 521 (2 723) Augmentation de capital de la société mère - 5 521 Cession (acquisition) d'actions propres 26 - Remboursement d'emprunts et de dettes financières

(y.c avances conditionnées) (1 207) (1 714) Emission d'emprunts et de dettes financières 1 097 570 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (D) (84) 4 377 Incidence des variations des cours de devises (E) 1 2 Trésorerie des activités abandonnées (F) (508) 0 Variation de trésorerie nette (B+C+D+E+F) 368 (3 129) Trésorerie à l'ouverture 1 592 4 721 Trésorerie à la clôture 1 960 1 592