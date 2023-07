LUCIBEL : LUCIBEL: progression du chiffre d'affaires semestriel de 26% par rapport au 1er semestre 2022

1 er semestre 2023 : forte progression du chiffre d'affaires par rapport au 1 er semestre 2022 (+26%)

Perspectives 2023 : forte croissance de l'activité et amélioration rapide de la rentabilité attendues

Données en K€ non auditées 1 er semestre 2023 1 er semestre 2022 Variation

(K€) Variation

(%) Chiffre d'affaires 5 006 3 979 1 028 26%

Sur le 1 er semestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel enregistre une hausse de 26% par rapport à celui du 1 er semestre 2022.

Cette belle performance s'explique, en premier lieu, par la forte croissance du chiffre d'affaires de Lucibel.le Paris, filiale du Groupe en charge de l'activité cosmétique, qui enregistre une croissance de 237% de son chiffre d'affaires sur le semestre, à 1 672 K€. Cette très forte progression s'explique par la signature d'accords de distribution internationaux et par le démarrage du partenariat opérationnel avec Dior dont les modalités ont été précédemment annoncées.

Cette croissance de 26% du chiffre d'affaires semestriel s'explique également par la belle performance de l'activité de Procédés Hallier, filiale spécialiste en éclairages muséographiques, qui progresse de 21% par rapport au 1 er semestre 2022, à 1 283 K€. Cette forte croissance, qui s'inscrit dans la continuité de celle de 2022 (+24%), confirme la pertinence de l'offre technique et commerciale de Procédés Hallier et son positionnement d'acteur de référence sur le marché de la muséographie en France. Au 1 er semestre 2023, plusieurs projets significatifs ont été remportés à l'international et notamment pour le Museo de Arte Precolombino de Quito (Equateur) pour 166 K€.

L'activité Lucibel Pro est en baisse de 15% au 1 er semestre 2023 par rapport au 1 er semestre 2022, conformément à ce qui était attendu suite au plan de restructuration mis en place fin 2022 et au repositionnement de cette activité vers des segments à plus forte valeur ajoutée. Ce repositionnement se déroule selon le plan envisagé. En particulier, plusieurs projets ont été réalisés ou sont en cours pour le groupe LVMH.

Perspectives 2 nd semestre 2023

La forte croissance du chiffre d'affaires enregistrée au 1 er semestre 2023 concerne les activités du Groupe à plus forte marge (Procédés Hallier et Lucibel.le Paris). Par conséquent, Lucibel annoncera une croissance significative de son taux de marge brute et une forte amélioration de sa rentabilité opérationnelle au 1 er semestre 2023.

Concernant le 2 ème semestre 2023, Lucibel anticipe la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires de Lucibel.le Paris par rapport au 2 nd semestre 2022, notamment en raison de la montée en puissance de ses partenaires internationaux.

Le partenariat avec Dior répond pleinement aux attentes des deux partenaires concernant le déploiement des masques de beauté de Lucibel en version professionnelle dans les spas de Dior, en France et à l'international. Les résultats de la commercialisation par Dior du masque de beauté de Lucibel à destination de clients particuliers sont décevants par rapport aux attentes en raison de retards dans le déploiement et d'une formation insuffisante du personnel de Dior chargé de vendre cette version à leurs clients. Un plan d'actions, qui passe notamment par un renforcement de la formation du personnel de Dior par Lucibel, vient d'être calé afin de dynamiser ces ventes à compter de septembre prochain.

Concernant la cosmétique par la lumière, Lucibel est parvenue à obtenir en juin 2023 la certification de plusieurs nouvelles gammes de produits qui seront mises sur le marché au dernier trimestre 2023 et courant 2024. Ces innovations vont permettre au groupe Lucibel de conforter son leadership sur la cosmétique par la lumière LED et d'accélérer encore sa croissance par un élargissement de son offre commerciale.

Pour rappel, le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription réalisée en mars 2023 d'un montant de 2,44 M€ a permis au groupe Lucibel de renforcer ses fonds propres et de faire face à ses besoins de trésorerie sur 12 mois.

Pour information, Lucibel annonce que ses comptes semestriels seront publiés le 13 septembre 2023 avant Bourse au lieu du 9 octobre 2023.

Prochaine publication

13 septembre 2023 avant Bourse : publication des comptes semestriels 2023

A propos de Lucibel

Fondé par Frédéric Granotier, LUCIBEL est un groupe français innovant, expert en technologie LED, présent dans l'éclairage à destination des professionnels (notamment dans l'éclairage muséographique à travers sa filiale Procédés Hallier) et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage.

A travers sa filiale Lucibel.le Paris, LUCIBEL est pionnier dans le domaine de la cosmétique par la lumière LED, ce qui lui a permis d'annoncer en juillet 2022 un partenariat mondial avec DIOR.

Le Groupe est également spécialiste du bien-être par la lumière LED et est pionnier sur la technologie LiFi permettant d'accéder à internet par la lumière.

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

www.lucibel.io www.lucibelleparis.com www.procedeshallier.fr

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN: FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

