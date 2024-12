LUCIBEL : Lucibel.le Paris présente son Hair OVE Light au CES Las Vegas 2025

Lucibel.le Paris participera à l'édition 2025 du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, qui se tiendra du 7 au 10 janvier 2025. L'entreprise, filiale du groupe Lucibel, y présentera les dernières solutions de sa gamme OVE au sein de l'Eureka Park, consacré aux innovations disruptives.

Sur le stand Lucibel.le Paris, les visiteurs du CES 2025 pourront notamment découvrir le Hair OVE Light, casque capillaire s'appuyant sur la photobiomodulation. Conçu pour améliorer la qualité, la croissance et la brillance des cheveux, ce bijou de technologie cible avec précision les zones de soin prioritaires grâce à un mapping du cuir chevelu.

Fort de résultats cliniquement prouvés, au rang desquels une augmentation notable de l'épaisseur et de la brillance capillaire, le Hair OVE Light s'inscrit dans la démarche de l'entreprise qui combine technologie et recherche médicale de pointe.

Depuis sa création, le groupe Lucibel s'appuie sur un ancrage marqué dans la R&D afin de concevoir des dispositifs lumineux inédits et intégralement fabriqués en France. En tant qu'étendard de la lumière cosmétique Made in France , Lucibel.le Paris fait partie de la délégation d'entreprises sélectionnées par Business France afin d'exposer ses dernières innovations au sein du pavillon de la French Tech.

Frédéric Granotier, président fondateur et directeur général de Lucibel, a commenté : « Participer au CES de Las Vegas est, pour Lucibel.le Paris, une formidable opportunité de présenter sa vision de la beauté qui repose sur la performance, l'inclusivité et le design. Ce salon de référence est un moment clé qui nous permet de présenter nos innovations à des partenaires internationaux et d'accélérer l'expansion commerciale de la marque. »

La présence de Lucibel.le Paris au CES 2025 s'inscrit dans une démarche de participation du Groupe à des événements prestigieux, dont les salons Maison & Objet et Who's Next qui se tiennent à la rentrée et auxquels Lucibel.le Paris est également associée.

LUCIBEL.LE PARIS occupera le stand 60801-4 du CES 2025.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

La société Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

