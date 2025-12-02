LUCIBEL : Lucibel.le Paris noue un partenariat avec la FNAC et ouvre deux corners au sein des magasins La Défense et Forum des Halles

Lucibel.le Paris renforce son réseau de distribution et annonce l'ouverture de deux corners au sein des magasins FNAC de La Défense et du Forum des Halles, qui accueilleront les dispositifs lumineux de la marque jusqu'en janvier 2026. Ce partenariat s'inscrit dans le développement des espaces BeautyTech de la FNAC, pensés comme des incubateurs destinés à tester une nouvelle offre commerciale centrée sur les technologies de pointe. C'est dans ce cadre que la FNAC a sélectionné Lucibel.le Paris, reconnaissant sa supériorité technologique en matière de photobiomodulation.

Situés au carrefour des flux de mobilités parisiens les plus dynamiques, ces deux points de vente de La Défense et des Halles attirent chaque année une clientèle particulièrement large à l'approche des fêtes. Lucibel.le Paris y mettra à disposition deux de ses dispositifs phares, le masque OVE et le OVE Mini, dans des corners beauté spécialement aménagés par la FNAC afin de permettre au public de tester les devices et de découvrir les bénéfices de la photobiomodulation. Une série d'animations commerciales et pédagogiques aura lieu tout au long de la période de distribution afin de favoriser le contact entre les équipes Lucibel.le présentes sur place et les clients, le fonctionnement des devices, et proposer des conseils de soin personnalisés.

Frédéric Granotier, président fondateur et directeur général de Lucibel, a commenté : « Nous sommes ravis de l'ouverture de ces corners à la FNAC dont la fréquentation commerciale est parmi les plus élevées de France. En choisissant de mettre en avant Lucibel.le Paris, la FNAC confirme l'attrait croissant du grand public pour la BeautyTech, porté par la recherche d'expériences de soin singulières et avec des dispositifs à l'efficacité immédiatement visible. »

Ce développement s'inscrit dans la dynamique d'expansion commerciale engagée par le Groupe, qui multiplie les points de contact avec le grand public et déploie la gamme OVE dans des environnements à forte visibilité. L'arrivée de Lucibel.le Paris au sein des magasins FNAC de La Défense et du Forum des Halles illustre sa volonté de rendre accessible à une clientèle plus étendue ses dispositifs exclusifs et brevetés dans le domaine de la cosmétique par la lumière.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

