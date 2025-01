LUCIBEL : LUCIBEL et Nature et Découvertes s'associent pour mettre à l'honneur le OVE Mini

LUCIBEL, pionnier des technologies de la lumière au service de la beauté et du bien-être, annonce unpartenariat avec Nature & Découvertes, pour la distribution du OVE Mini au sein de ses canaux de vente.

Depuis décembre 2024, cette collaboration permet aux clients de Nature & Découvertes de découvrir et commander le OVE Mini, dispositif nomade de la collection OVE, sur le site internet de l'enseigne. À partir du 1 er mars 2025, le dispositif sera progressivement disponible dans une sélection de magasins Nature & Découvertes à travers la France.

Depuis 35 ans, Nature & Découvertes porte un discours pionnier et reconnu sur le bien-être, devenu un marqueur fort de son offre de produits. L'enseigne incarne un art de vivre unique, mêlant solutions naturelles et innovations, et encourage chacun à (re)trouver son équilibre intérieur grâce à des rituels personnalisés et des routines bien-être qui conjuguent efficacité et respect du corps. C'est donc en toute cohérence que Nature & Découvertes a souhaité s'associer à LUCIBEL, afin de faire découvrir à sa clientèle la photobiomodulation et ses bénéfices, à travers ce dispositif d'exception qu'est le OVE Mini.

Véritable signature du savoir-faire cosmétique de LUCIBEL, le OVE Mini décline son action holistique sur trois zones auxquelles correspondent trois types de soins dédiés afin de :

Revitaliser le cuir chevelu, augmenter la densité capillaire et prévenir la chute des cheveux

le cuir chevelu, augmenter la densité capillaire et prévenir la chute des cheveux Sublimer le corps en réduisant la profondeur des vergetures et le volume de cellulite

le corps en réduisant la profondeur des vergetures et le volume de cellulite Lisser le visage par une action dynamisante qui améliore la fermeté et l'élasticité du derme, réduire le creux des rides, et réguler l'excès de sébum.

Pauline Jault, Directrice de la Communication de Nature & Découvertes a commenté : « Précurseurs et toujours à la recherche de nouveaux usages, chez Nature & Découvertes, nous sommes convaincus que la beauty tech, et plus spécifiquement la photobiomodulation par lumière rouge va s'imposer comme le nouveau rituel pour sublimer la peau, les cheveux et le corps. Proposer les produits experts et made in France de LUCIBEL chez Nature & Découvertes est donc une évidence pour sensibiliser nos communautés aux bienfaits prouvés de la lumière rouge pour la régénération cellulaire. »

Frédéric Granotier, Président Fondateur et Directeur Général de LUCIBEL, a ajouté : « Nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec Nature & Découvertes qui partage avec nous la même envie de faire découvrir à ses clientsces nouveaux usages en matière de bien-être. Ce partenariat est une étape majeure pour LUCIBEL. Il témoigne de notre volonté de répondre à l'intérêt croissant porté à nos innovations et s'inscrit dans notre stratégie de déploiement commercial renforcé dans des enseignes reconnues. »

À compter du 1 er mars 2025, le OVE Mini sera disponible dans 10 magasins Nature & Découvertes, dont :

4 magasins parisiens : Beaugrenelle (15 ème ), Haussmann (9 ème ), Les Halles (1 er ), Bercy (12 ème )

), Haussmann (9 ), Les Halles (1 ), Bercy (12 ) 3 magasins en région parisienne : La Défense (92), Vélizy 2 (78), Melun Sénart (77)

Cap 3000 à Nice (06)

Odysseum à Montpellier (34)

Centre Commercial Victor Hugo à Valence (26)

A propos de Nature & Découvertes

Reconnecter petits et grands à la nature, sensibiliser chacun à la préservation du vivant, inviter à un mode de vie plus durable... Ce sont les promesses de Nature & Découvertes, créée en 1990 et filiale du groupe Fnac Darty depuis 2019. Plutôt que des mots, ce sont ses actions qui le prouvent, en attestent sa certification B Corp, obtenue dès 2015, son statut de société à mission, depuis fin 2022, et les engagements concrets de la Fondation Nature & Découvertes en faveur de la biodiversité et de l'éducation au contact de la nature, depuis 1994. Ses univers phares - bien-être, outdoor, maison, enfance et librairie - sont composés d'une curation de produits et d'expériences exigeante et inspirante, afin d'offrir des solutions concrètes pour accompagner au quotidien la transition vers des modes de vie durables et engagés pour le vivant. Nature & Découvertes est présente en Europe avec plus de 110 points de vente et sur son site www.natureetdecouvertes.com

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

LUCIBEL est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

LUCIBEL est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact LUCIBEL - Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Contact presse

Florian Langlais

florian.langlais@orson.ai /+33 (0)6 38 44 72 20