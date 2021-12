LUCIBEL : LUCIBEL: CP DIOR SUR PARTENARIAT AVEC LUCIBEL

DIOR X LUCIBEL

UNE EXCLUSIVITÉ TOUT EN LUMIÈRE DESIGNÉE PAR OLIVIER LAPIDUS, EN AVANT-PREMIÈRE POUR LE DIOR SPA CHEVAL BLANC

INSPIRÉ PAR L'ÉPANOUISSEMENT ABSOLU DE LA PEAU ET DES SENS, LA MAISON DIOR A INITIÉ UNE VISION AVANT-GARDISTE DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE. UNE COMBINAISON DE TECHNIQUES MANUELLES ET DE TECHNOLOGIES DE POINTE SOUTENUES PAR DES SOINS ISSUS DE LA SCIENCE FLORALE DIOR, QUI INSUFFLE UNE DIMENSION HOLISTIQUE À CHAQUE EXPÉRIENCE VÉCUE DANS LES SPAS DIOR À TRAVERS LE MONDE.

DANS LE DROIT FIL DE SON ESPRIT PRÉCURSEUR, DIOR AJOUTE UNE NOUVELLE FACETTE À SA PHILOSOPHIE DE BEAUTÉ : LA COSMÉTIQUE AUGMENTÉE. EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE LUCIBEL, LA MAISON PRÉSENTE OVE, LE MASQUE DE BEAUTÉ À LED LE PLUS PUISSANT DE SA GÉNÉRATION. UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE AUX RÉSULTATS SANS PRÉCÉDENT À DÉCOUVRIR EN EXCLUSIVITÉ MONDIALE ET EN AVANT-PREMIÈRE AU DIOR SPA CHEVAL BLANC PARIS.

LA BEAUTÉ PAR LA LUMIÈRE

LES BIENFAITS DE LA LUMIÈRE SUR LE CORPS, LA PEAU ET L'ESPRIT NE SONT PLUS À DÉMONTRER. COMPOSÉ DE CELLULES VIVANTES AYANT UN BESOIN VITAL D'ÊTRE EXPOSÉES À LA LUMIÈRE, LE CORPS A BESOIN DE CETTE SOURCE D'ÉNERGIE POUR SON ÉQUILIBRE ET SON BON FONCTIONNEMENT. PAR EXTENSION, LA LUMIÈRE EST NATURELLEMENT GÉNÉRATRICE DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE. ET S'INSCRIT PAR ESSENCE DANS LA VISION HOLISTIQUE DE LA BEAUTÉ DIOR.

A BASE DE LED, LA TECHNIQUE DE LA PHOTOBIOMODULATION UTILISE UNE LUMIÈRE FROIDE ROUGE, SANS AUCUN RISQUE DE BRÛLURE, POUR STIMULER ET RÉGÉNÉRER LES CELLULES. ÉTUDIÉE DEPUIS PLUS DE 30 ANS PAR LA SCIENCE, CETTE LUMIÈRE ROUGE A PROUVÉ QU'ELLE PEUT AGIR COMME UNE VÉRITABLE « CRÈME DE LUMIÈRE » CAPABLE DE BOOSTER LA RESPIRATION CELLULAIRE, DE RÉPARER ET RÉGÉNÉRER LA PEAU, MAIS AUSSI DE DÉTENDRE ET RELAXER L'ESPRIT. CES RECHERCHES ONT PERMIS À LUCIBEL DE METTRE AU POINT L'OUTIL OVE, UN MASQUE DE BEAUTÉ À L'EFFICACITÉ SPECTACULAIRE.

OVE, SON NOM S'INSPIRE DU TERME ÉPONYME D'ARCHITECTURE ET D'ORFÈVRERIE DÉSIGNANT UN MOTIF EN FORME D'ŒUF, PROCHE DE L'OVALE DU VISAGE. IMAGINÉ PAR OLIVIER LAPIDUS, LE DESIGN FUTURISTE DE CE MASQUE S'APPUIE SUR DES LIGNES ÉPURÉES. FABRIQUÉ EN FRANCE, IL ACCUEILLE AVEC ÉLÉGANCE LE LOGO DIOR, MARQUANT AINSI LE LUXE DE SON EXCLUSIVITÉ ET L'EXCELLENCE DE SA HAUTE TECHNICITÉ.

UNE TECHNOLOGIE ET UN OUTIL SKINCARE AUX RÉSULTATS ÉPOUSTOUFLANTS

POSÉ SUR UN PIED À LA MANIÈRE D'UNE LAMPE, LE MASQUE OVE COUVRE LA TOTALITÉ DU VISAGE. OVE DIFFUSE UNE PUISSANCE OPTIQUE ET ÉLECTRIQUE, AINSI QU'UN ÉCLAIREMENT ÉNERGÉTIQUE INÉDITS. SA LONGUEUR D'ONDE DE 635 NANOMÈTRES EST LA PLUS GRANDE DU MARCHÉ ET PERMET DE DIFFUSER UNE DOSE DE LUMIÈRE DE 15,6 JOULES/CM2, LA PLUS FORTE QUI SOIT ET SANS AUCUN RISQUE.

ADAPTÉES AUX DIFFÉRENTES ZONES DU VISAGE, CES INTENSITÉS LUMINEUSES PERMETTENT AINSI D'OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMUM SUR L'ENSEMBLE DU VISAGE EN UNE EXPOSITION DE SEULEMENT 12 MINUTES. À RAISON D'UNE UTILISATION 2 FOIS PAR SEMAINE, CETTE SÉANCE ÉQUIVAUT À UNE EXPOSITION DE 8,5 HEURES À PLUS DE 24 HEURES EFFECTUÉES AVEC D'AUTRES TYPES DE MASQUES.

APRÈS UNE CURE DE 8 SÉANCES, LES RÉSULTATS SONT EXCEPTIONNELS : UNE ÉTUDE CLINIQUE* MENÉE EN FRANCE EN 2021 A MONTRÉ UNE RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DE LA PROFONDEUR DE LA RIDE DE LA PATTE D'OIE (-15%), UNE DIMINUTION DU RELÂCHEMENT DE L'OVALE DU VISAGE (-5%), UNE DIMINUTION DU DIAMÈTRE DES PORES (-28,5%). PAR AILLEURS, UNE NETTE AUGMENTATION DE LA DENSITÉ DE LA PEAU (+26%) ET DE SA FERMETÉ (+14%) A ÉTÉ MESURÉE. AINSI, EN UN MOIS SEULEMENT, OVE PERMET D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA PEAU ET SA JEUNESSE.

UN NOUVEL OUTIL COMPLÉMENTAIRE DU SOIN DIOR À DÉCOUVRIR EN EXCLUSIVITÉ ET EN AVANT-PREMIÈRE AU DIOR SPA CHEVAL BLANC PARIS

EN AVANT-PREMIÈRE ET EN EXCLUSIVITÉ AU DIOR SPA CHEVAL BLANC PARIS, LE MASQUE OVE EST L'OCCASION DE S'OFFRIR UN COUP D'ÉCLAT AU MOMENT DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE. CONÇU COMME UN PUR MOMENT DE DÉTENTE, LA SÉANCE DÉBUTE PAR L'APPLICATION DE SOINS DIOR AFIN DE PARFAITEMENT PRÉPARER LA PEAU À RECEVOIR LA LUMIÈRE DES LEDS. LES YEUX PROTÉGÉS PAR DES LUNETTES DÉDIÉES, IL SUFFIT ENSUITE DE RESTER FACE AU MASQUE, POSÉ À LA MANIÈRE D'UNE LAMPE, ET DE LAISSER LA LUMIÈRE AGIR DURANT 12 MINUTES.

À L'ISSUE DU SOIN, LA PEAU EST LUMINEUSE, LE TEINT A RETROUVÉ SA RADIANCE. CE COUP D'ÉCLAT IMMÉDIAT SE TRANSFORME EN UN BÉNÉFICE ANTI-ÂGE DURABLE AU FIL DES SÉANCES, POUVANT ÊTRE PROPOSÉES DE MANIÈRE BI-HEBDOMADAIRE DURANT 4 SEMAINES.

PAR SA CAPACITÉ EXCEPTIONNELLE DE RÉGÉNÉRATION DE LA PEAU, LE MASQUE OVE BOOSTE L'EFFICACITÉ DES ROUTINES DE SOIN DIOR. IL PEUT AINSI COMPLÉTER L'ACTION D'AUTRES OUTILS DE SOIN DÉVELOPPÉS PAR DIOR : LA MICRO ABRASION AUX CRISTAUX DE SAPHIRS, QUI AGIT SUR LA RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE DE LA PEAU, ET LE MICRO-PEELING QUI VISE À RENDRE À LA PEAU TOUTE SA RADIANCE ET SON ÉCLAT.

EN S'ASSOCIANT À LUCIBEL AFIN DE PROPOSER EN EXCLUSIVITÉ LE MASQUE OVE AU DIOR SPA CHEVAL BLANC, PUIS PROCHAINEMENT DANS UNE SÉLECTION DE SES SPAS ET CABINES, DIOR ANTICIPE LE FUTUR DE LA BEAUTÉ. EN COMBINANT SON SAVOIR-FAIRE ET SA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AUX TECHNOLOGIES NOVATRICES, LA MAISON DÉMONTRE UNE NOUVELLE FOIS SON ESPRIT VISIONNAIRE, MIS AU SERVICE DE L'EXCELLENCE DE LA BEAUTÉ.

*Test clinique sur 20 volontaires – mesures instrumentales après 1 mois d'utilisation.

