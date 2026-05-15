LUCIBEL : Lucibel annonce l'ouverture du capital de sa filiale Procédés Hallier

Lucibel SA annonce avoir finalisé une opération d'augmentation de capital de sa filiale Procédés Hallier, par l'entrée d'investisseurs qualifiés qui ont investi en fonds propres 350 K€ en contrepartie de 28% du capital de Procédés Hallier. A l'issue de cette opération, Lucibel SA détient 72% du capital de Procédés Hallier.

Cette opération a pour objectif de renforcer la structure financière de Procédés Hallier et de lui permettre de poursuivre son activité dans des conditions d'exploitation normales, à l'écart de la procédure de redressement judiciaire dans laquelle Lucibel SA est entrée en janvier 2026.

Procédés Hallier est une société spécialisée en éclairage muséographique dont l'activité s'est étendue en novembre 2025 au secteur de l'éclairage tertiaire (bureaux notamment) suite à l'apport partiel d'actifs réalisé par Lucibel SA de son activité « Lucibel pro » à Procédés Hallier.

Procédés Hallier, qui s'est vu décerner par l'Etat début 2025 le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) fabrique à Montreuil (93) la gamme de luminaires qu'elle commercialise.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être.Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).

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Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

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