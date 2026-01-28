LUCIBEL : Lucibel annonce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour sa filiale Lucibelle Paris

Comme indiqué dans le communiqué de presse publié le 14 janvier 2026, Lucibel a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour sa filiale Lucibelle Paris. Cette dernière a été acceptée par le Tribunal de commerce de Rouen en date du 27 janvier 2026.
La société tiendra le marché informé de l'évolution de la procédure au gré de son avancement.
A propos de LUCIBEL
Fondée en 2009, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).
www.lucibel.com
www.lucibelleparis.com
Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0014013HG9
Lucibel est éligible au PEA et PEA PME
Contact presse
Florian Langlais
florian.langlais@orson.ai /+33 (0)6 38 44 72 20
Contact actionnaires
Séverine Jacquet
severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70
- SECURITY MASTER Key : xZtvk8abaG2WmG5vksluapSWamuWw5XIaWmdmGiclJrHmWpnnZtmnJecZnJnlm5t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96197-20260128_lucibelle-paris_cp-rj.pdf
