LUCIBEL : Lucibel annonce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour sa filiale Lucibelle Paris

Comme indiqué dans le communiqué de presse publié le 14 janvier 2026, Lucibel a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour sa filiale Lucibelle Paris. Cette dernière a été acceptée par le Tribunal de commerce de Rouen en date du 27 janvier 2026.

La société tiendra le marché informé de l'évolution de la procédure au gré de son avancement.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0014013HG9

Lucibel est éligible au PEA et PEA PME

Contact presse

Florian Langlais

florian.langlais@orson.ai /+33 (0)6 38 44 72 20

Contact actionnaires

Séverine Jacquet

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70