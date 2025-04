LUCIBEL : Le ministère de l'Économie récompense le savoir-faire de Procédés Hallier par le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)

Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a décerné à Procédés Hallier, filiale scénographique du groupe Lucibel, le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Cette distinction d'État, accordée pour une durée de cinq ans, vient reconnaître la qualité exceptionnelle de son savoir-faire au service de l'éclairage d'espaces, d'expériences et d'œuvres aux exigences les plus élevées.

Créé en 2005, le label EPV distingue les entreprises françaises qui allient maîtrise technique rare et ancrage territorial fort. Il récompense celles dont l'activité est fondée sur la transmission et la mise en œuvre de compétences hors normes, souvent liées à l'histoire culturelle et à l'innovation.

La filiale du Groupe Lucibel s'inscrit directement dans cette philosophie au plus proche des institutions muséales. Elle conçoit ainsi des dispositifs lumineux sur-mesure pour la plupart des grands musées nationaux et internationaux, dans une démarche constante d'innovation. En témoigne sa dernière création, le Marco Polo , un dispositif de « restauration chromatique » par la lumière, conçu par une équipe de R&D qui cultive son expertise dans l'éclairage de haute précision. Procédés Hallier accompagne également d'autres types de clients à hautes exigences (boutiques, hôtels, environnements professionnels spécifiques, objets de luxe) pour lesquels elle fabrique des éclairages scénographiques dédiés.

Frédéric Granotier, président fondateur et directeur général de Lucibel, a déclaré : « Recevoir le label EPV constitue une reconnaissance forte de notre engagement quotidien. Chez Procédés Hallier, nous cultivons une exigence constante, portée par la conviction que, de la mise en scène d'un défilé de mode à l'éclairage d'une œuvre d'art, chaque projet mérite un traitement d'orfèvre. Nous sommes fiers de recevoir cette distinction qui vient consacrer notre démarche, fondée sur le dialogue entre savoir-faire artisanal et innovation technologique. »

Cette attribution par le ministère de l'Économie souligne le positionnement de Procédés Hallier comme acteur de référence, à même de porter l'excellence française sur la scène internationale.

À propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

