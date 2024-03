LUCIBEL : Le macLYON, renouvelle son parc de luminaires avec PROCÉDÉS HALLIER pour réduire la consommation énergétique du musée dans une perspective éco-responsable

PROCÉDÉS HALLIER, filiale du groupe LUCIBEL dédiée à l'éclairage muséal, annonce avoir collaboré avec le macLYON afin d'équiper l'institution en dispositifs lumineux durables, dans le cadre d'un marché de renouvellement de son éclairage. Depuis 2020, LUCIBEL a conçu et installé près de 940 éclairages sur-mesure pour le musée, espace de référence pour l'art et la création contemporaine.

Cette dynamique inscrite dans la durée s'ancre dans les préoccupations environnementales du macLYON qui entretient, depuis près de 30 ans, une démarche muséographique éco-responsable en cohérence avec sa pratique curatoriale versatile, au plus proche des projets et de la création. L'approche de l'institution lyonnaise, centrée sur la sobriété et la durabilité des installations, est accompagnée par l'expertise de PROCÉDÉS HALLIER permettant d'optimiser la maîtrise de la consommation énergétique au meilleur de la performance du marché, tout en offrant une qualité lumineuse optimale.

Résolument écologique, le savoir-faire de PROCÉDÉS HALLIER se situe au carrefour entre l'artisanat de précision et l'ingénierie de pointe. La collection de solutions fournies par l'entreprise, qui couvre à la fois projecteurs et cadreurs, assure plus spécifiquement une efficacité supérieure sur trois aspects :

La maîtrise de la dissipation thermique des luminaires, qui assure la fiabilité des dispositifs ainsi que la constance de la qualité de la lumière dans le temps, limitant ce faisant les coûts de maintenance.

La liberté paramétrique de ses luminaires, qui permet aux concepteurs lumière et aux scénographes de construire une scénographie sur-mesure pour leurs espaces.

La profondeur chromatique rendue sur les matières et des volumes par l'utilisation d'une technologie de LED qui reproduit exactement la lumière naturelle dans toute sa richesse spectrale.

Frédéric GRANOTIER, président fondateur et directeur général de LUCIBEL a déclaré : « Parce que nous disposons d'une expertise de pointe sur les technologies de la lumière au sein du groupe LUCIBEL, PROCÉDÉS HALLIER est en capacité de servir les ambitions environnementales et curatoriales des plus grands musées en France et à l'étranger. Cette collaboration avec le macLYON, institution avant-gardiste par vocation, en est un exemple remarquable dont nous sommes très fiers. »

Cette collaboration commerciale à grande échelle témoigne de l'importance accordée par le macLYON aux enjeux de transition auxquels font face les musées à l'ère de la sobriété énergétique. Pour PROCÉDÉS HALLIER, il s'inscrit dans la lignée des collaborations entre le groupe LUCIBEL et les principaux musées nationaux en France, ainsi qu'auprès d'un nombre croissant d'institutions internationales.

A propos du macLYON

Créé en 1984 dans une aile du Palais Saint-Pierre, le Musée d'art contemporain de Lyon s'installe en 1995 sur le site de la Cité internationale, vaste ensemble architectural conçu par l'architecte Renzo Piano. L'édifice de 6000 m 2 présente, sur plusieurs niveaux, des espaces d'expositions modulables en fonction des projets artistiques et parfaitement adaptés aux nouvelles formes d'expressions contemporaines. Le macLYON privilégie l'actualité artistique nationale et internationale, sous toutes ses formes, avec des expositions mais aussi un large programme d'événements transdisciplinaires.

www.mac-lyon.com

A propos de PROCÉDÉS HALLIER

PROCÉDÉS HALLIER filiale à 100% du groupe Lucibel, est dédiée à la muséographie et combine savoir-faire technologique et excellence artisanale au service des plus grands musées, en France et à l'international. Pilier de la verticale scénographique du groupe LUCIBEL, l'entreprise crée sur son atelier de fabrication de Montreuil, des solutions lumineuses de pointe qui mobilisent l'ensemble du spectre pour concevoir les lumières polychromatiques les plus pertinentes et personnalisées afin de magnifier les espaces et les œuvres.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

