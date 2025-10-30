LUCIBEL : LE GROUPE LUCIBEL ANNONCE SES RÉSULTATS AU 30 JUIN 2025

Retour à l'équilibre au 1 er semestre

dans un contexte économique toujours très contraint

Faits marquants du 1 er semestre 2025 :

Chiffre d'affaires : 3 055 K€, en repli limité de 3 %, confirmant la stabilisation de l'activité après la réorganisation engagée fin 2024 ;

Marge brute : 59,7 % du chiffre d'affaires (vs. 50,7 % en 2024), portée par les premiers effets du recentrage industriel ;

Charges d'exploitation : baisse de 12 % des charges externes et de 40 % des charges de personnel ;

Résultat net : retour à l'équilibre avec un bénéfice de 68 K€ ;

Le Groupe Lucibel présente ses comptes consolidés au 30 juin 2025, établis en normes françaises, arrêtés par le Conseil d'administration du 27 octobre 2025. Ces comptes ne font pas l'objet d'un audit ni d'un examen limité par le commissaire aux comptes.

Données en K€ 30/06/2025 30/06/2024 Chiffre d'affaires 3 055 3 140 Excédent brut d'exploitation (351) (1 045) Résultat d'exploitation (591) (1 094) Résultat financier (38) (29) Résultat exceptionnel 696 (52) Impôt sur les bénéfices - 10 Résultat net 68 (1 165)

Frédéric Granotier, Président fondateur et Directeur général de Lucibel, a déclaré :

« L'année 2025 marque une étape décisive dans la mise en œuvre de la profonde transformation de notre Groupe. La progression de notre taux de marge illustre les premiers résultats tangibles de ces efforts. Le contexte économique français, caractérisé par une consommation atone et un ralentissement des marchés publics, rend toutefois ce redressement plus exigeant. Ces résultats nous confortent néanmoins dans notre stratégie et nous incitent à poursuivre, avec détermination, la transformation engagée. »

Au terme du 1 er semestre 2025, Lucibel a confirmé les effets positifs du plan de restructuration mis en œuvre fin 2024. Les ajustements industriels et organisationnels conduits sur les activités éclairage et cosmétique permettent d'améliorer la performance opérationnelle et de renforcer la discipline financière du Groupe. Les efforts et les ajustements se poursuivent sur le 2 nd semestre 2025.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel s'établit à 3 055 K€ au 1 er semestre 2025, en retrait limité de 3 % par rapport à la même période de 2024. Cette évolution traduit une stabilisation de l'activité à l'issue du cycle de réorganisation initié fin 2024.

Les activités scénographiques, regroupées pour l'essentiel sous la marque Procédés Hallier, font preuve d'une bonne résistance dans un environnement de marché contrasté. Leur performance bénéficie du recentrage industriel mis en œuvre début 2025, avec l'intégration des activités de Lucibel Pro sur le site de Montreuil. Cette rationalisation industrielle et géographique permet une optimisation des coûts fixes, une meilleure allocation des ressources et une plus grande fluidité opérationnelle. Sur la période, Procédés Hallier enregistre un chiffre d'affaires quasi stable (-1 %), tandis que Lucibel Pro affiche une croissance de 12 %, portée par la montée en puissance de la nouvelle organisation.

La verticale cosmétique, opérée par Lucibel.le Paris, a engagé au 1 er semestre une externalisation de sa production dans le cadre d'une recomposition de son modèle industriel. Cette évolution stratégique accompagne la montée en gamme de l'offre et l'adaptation du modèle de distribution. Les ajustements transitoires liés à cette transformation ont conduit à un ralentissement temporaire de la production, se traduisant par un repli conjoncturel de 25 % du chiffre d'affaires sur la période.

Le 1 er semestre 2025 a été consacré à la consolidation opérationnelle du Groupe, après la phase de restructuration conduite fin 2024. Les réorganisations industrielles sont désormais en phase d'achèvement, tant pour la verticale cosmétique que pour les activités d'éclairage concentrées sur le site de Montreuil. Quelques ajustements opérationnels restent à finaliser avant de tirer pleinement parti des gains d'efficacité et de synergie attendus.

Lucibel aborde ainsi le second semestre 2025 avec une structure industrielle rationalisée et une base opérationnelle consolidée, en ligne avec les objectifs de performance et de développement fixés pour l'exercice 2026.

Marge brute

Données en K€ 30/06/2025 30/06/2024 Chiffre d'affaires 3 055 3 140 Achats consommés (1 230) (1 549) Marge sur achats consommés 1 825 1 591 En % du CA 59,7% 50,7%

Au 30 juin 2025, la marge brute du groupe Lucibel s'élève à 1 825 K€, contre 1 591 K€ au 30 juin 2024, soit une progression de 14,7 % en valeur. Elle représente 59,7 % du chiffre d'affaires, contre 50,7 % au 1 er semestre 2024.

Cette amélioration notable du taux de marge brute reflète la mise en œuvre effective des synergies opérationnelles issues du plan de restructuration lancé fin 2024. Elle résulte principalement du regroupement des activités de fabrication d'éclairage sur le site de Montreuil, qui permet une meilleure absorption des coûts fixes, et de la mise en place de la sous-traitance pour la production de la gamme cosmétique, qui offre une plus grande flexibilité industrielle et une maîtrise renforcée des coûts de production.

Résultat d'exploitation

La mise en œuvre du plan de restructuration a eu un impact direct et mesurable sur les charges d'exploitation. Les charges externes enregistrent une baisse de 12 % entre les deux périodes, tandis que les charges de personnel reculent de 40 %, traduisant les effets structurels du recentrage des activités et de l'optimisation des effectifs.

La réduction des autres charges d'exploitation s'explique par une évolution du système de redevances liées à la commercialisation du masque OVE.

La diminution des autres produits d'exploitation s'explique principalement par la baisse de la production immobilisée sur le semestre et par la fin de la reconnaissance de la plus-value résiduelle liée à la cession du site de Barentin, dont le bail a été résilié par anticipation fin 2024, pour un impact négatif de 123 K€ par rapport au 1 er semestre 2024.

L'écart constaté sur les dotations aux amortissements et provisions entre les deux périodes s'explique par des reprises de provisions sur actifs circulants comptabilisées au 1 er semestre 2024.

Au total, le Groupe enregistre une perte d'exploitation de 351 K€, en nette amélioration par rapport à la perte de 1 094 K€ constatée au 1 er semestre 2024, confirmant les effets positifs des mesures d'efficacité opérationnelle mises en œuvre depuis fin 2024.

Résultat net

Après prise en compte du résultat financier et du résultat exceptionnel, ce dernier intégrant un abandon de créances à hauteur de 692 K€, le résultat net consolidé du Groupe ressort à 68 K€ au 30 juin 2025, contre une perte nette de 1 165 K€ au 1 er semestre 2024.

Bilan

En dépit d'un résultat net positif sur la période et de l'augmentation de capital intervenue au cours du semestre, les capitaux propres consolidés demeurent négatifs au 30 juin 2025, à hauteur de 167 K€. Cette situation reste cohérente avec le profil de transition financière du Groupe, en phase de redressement opérationnel et de reconstitution progressive de ses fonds propres.

Trésorerie

Au 30 juin 2025, le Groupe présente une trésorerie brute de 232 K€, contre 614 K€ au 31 décembre 2024. Sur le semestre, les activités du Groupe ont généré une marge brute d'autofinancement positive de 166 K€, permettant de couvrir les besoins courants de trésorerie. Cet indicateur confirme le retour à une exploitation plus équilibrée, en ligne avec les mesures engagées pour rétablir la rentabilité opérationnelle.

La variation du besoin en fonds de roulement a toutefois eu un impact défavorable sur la trésorerie, principalement en raison de la réduction des dettes fournisseurs et des autres passifs opérationnels.

Après prise en compte de cette évolution, le besoin de trésorerie lié à l'activité s'établit à 1 136 K€, niveau quasiment stable par rapport au 1 er semestre 2024 (1 144 K€).

Ces besoins ont été partiellement couverts par l'augmentation de capital réalisée en mars 2025, qui a permis de lever près de 800 K€ nets de frais.

Les investissements réalisés sur la période sont restés limités (66 K€) et ont été intégralement financés par des cessions d'immobilisations financières.

Les remboursements d'emprunts sont en forte diminution par rapport à la même période de 2024, à la suite de l'accord conclu avec les partenaires bancaires et la Région Normandie, prévoyant le gel du remboursement de la quasi-totalité des échéances entre octobre 2024 et juin 2026.

Compte tenu de la baisse de la trésorerie disponible et du report des remboursements d'emprunts, l'endettement financier net du Groupe s'établit à 3,2 M€ au 30 juin 2025, contre 2,9 M€ au 31 décembre 2024.

Perspectives 2 nd semestre 2025 et 2026

L'activité du 2 nd semestre 2025 s'inscrit dans la continuité des tendances observées au 1 er semestre, dans un environnement de marché toujours contraint, mais que le Groupe aborde avec une base plus solide, portée par son recentrage industriel et l'élargissement de son déploiement commercial.

Sur la verticale éclairage scénographique, le Groupe entend capitaliser sur sa nouvelle organisation industrielle, désormais recentrée sur des activités à plus forte marge. Ce périmètre mobilise le savoir-faire ingénierial de Procédés Hallier et de Lucibel Pro pour développer des solutions lumineuses plus sophistiquées, destinées à des clients aux exigences techniques élevées. En parallèle, Lucibel poursuit son déploiement international, soutenu par la reconnaissance technologique acquise sur les marchés du luxe, du muséal et de la mise en lumière architecturale.

Dans le domaine cosmétique, Lucibel.le Paris poursuit le déploiement commercial de la gamme OVE en renforçant son modèle de distribution. Le 2 nd semestre sera marqué par l'ouverture de deux corners au sein de magasins Fnac à forte fréquentation aux Forum des Halles et à La Défense, qui mettront la gamme OVE au contact du grand public.

En complément, la marque lancera sa dernière innovation, le Hair OVE Light, un dispositif de photobiomodulation capillaire qui viendra élargir la gamme de devices Lucibel.le Paris en l'ouvrant à un public masculin.

Lucibel poursuit par ailleurs ses démarches de rationalisation des charges et d'ajustement de sa structure de coûts, afin de préserver l'équilibre opérationnel et d'accompagner l'expansion commerciale accrue de ses deux pôles. Le maintien de la discipline financière et la pleine exploitation des synergies industrielles doivent permettre d'aborder l'exercice 2026 dans une structure financière plus assainie.

Prochains évènements

31 octobre 2025 : publication du rapport financier semestriel sur le site de Lucibel et sur celui d'Euronext

: publication du rapport financier semestriel sur le site de Lucibel et sur celui d'Euronext du 17 novembre au 17 décembre 2025 : période de regroupement des actions (1 action nouvelle pour 150 actions actuelles)

: période de regroupement des actions (1 action nouvelle pour 150 actions actuelles) 22 décembre 2025 : livraison des actions nouvelles sous le code ISIN FR0014013HG9

livraison des actions nouvelles sous le code ISIN FR0014013HG9 30 janvier 2026 avant Bourse : publication du chiffre d'affaires annuel 2025

ANNEXES AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Données non auditées en K€ 30/06/2025 30/06/2024 Chiffre d'affaires 3 055 3 140 Achats consommés (1 230) (1 549) Marge sur achats consommés 1 825 1 591 en % du chiffre d'affaires 59,7% 50,7% Charges externes (1 223) (1 389) Charges de personnel (984) (1 647) Impôts et taxes (48) (60) Autres produits d'exploitation 115 513 Autres charges d'exploitation (37) (53) Excédent brut d'exploitation (351) (1 045) Dotations nettes des reprises aux

amortissements et provisions (239) (49) Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition (591) (1 094) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition - - Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition (591) (1 094) Résultat financier (38) (29) Résultat courant des sociétés intégrées (629) (1 123) Résultat exceptionnel 696 (52) Impôts sur les bénéfices - 10 Résultat net de l'ensemble consolidé 68 (1 165) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence - - Intérêts minoritaires - Résultat net 68 (1 165) Résultat net par action 0,00 (0,06) Résultat net dilué par action 0,00 (0,06)

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIFS en K€ 30/06/2025 (*) 31/12/2024 Immobilisations incorporelles 2 849 2 983 dont Ecarts d'acquisition 1 626 1 626 Immobilisations corporelles 250 280 Immobilisations financières 91 204 Total actif immobilisé 3 190 3 467 Stocks et en-cours 1 738 1 785 Clients et comptes rattachés 483 967 Autres créances et comptes de régularisation 1 182 1 429 Trésorerie et équivalents de trésorerie 232 614 Total actif circulant 3 635 4 795 TOTAL ACTIF 6 824 8 262 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

en K€ 30/06/2025 (*) 31/12/2024 Capital 6 282 4 671 Primes liées au capital 741 1 559 Réserves de conversion (207) (208) Résultat de l'exercice 68 (3 153) Réserves (7 051) (3 899) Total Capitaux propres (167) (1 029) Intérêts hors groupe Autres fonds propres 317 317 Provisions 761 890 Emprunts et dettes financières 3 093 3 181 Fournisseurs et comptes rattachés 1 085 2 211 Autres dettes et comptes de régularisation 1 735 2 692 Total Dettes 5 914 8 084 TOTAL PASSIF 6 824 8 262

(*) données non auditées

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Données non auditées en K€ 30/06/2025 30/06/2024 Résultat net consolidé 68 (1 165) Quote-part de résultat des entités mises en équivalence - - Dotations nettes aux amortissements et provisions

(hors dépréciation des actifs courants constatée dans la ligne

de variation des créances clients et des stocks ci-dessous) 98 202 Gains ou pertes sur cession 27 Autres produits et charges sans incidence trésorerie - - Produit / Charge d'impôt différé sur le résultat - - Marge brute d'autofinancement (A) 166 (936) Variation des stocks 46 138 Variation des créances clients 446 (811) Variation des dettes fournisseurs (968) 112 Variation des autres actifs et passifs opérationnels (826) 353 Flux net de trésorerie généré par l'activité (B) (1 136) (1 144) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations

incorporelles et corporelles (66) (130) Décaissements liés aux frais de développement immobilisés (267) Décaissements liés aux prêts et dépôts (21) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 1 34 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 113 7 Flux de trésorerie liés aux opérations de regroupement d'entreprise Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (C) 48 (377) Augmentation de capital de la société mère 793 1 759 Cession (acquisition) d'actions propres - - Remboursement d'emprunts et de dettes financières

(y.c avances conditionnées) (126) (719) Emission d'emprunts et de dettes financières 40 707 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (D) 707 1 746 Incidence des variations des cours de devises (E) Variation de trésorerie nette (B+C+D+E) (381) 225 Trésorerie à l'ouverture 610 705 Trésorerie à la clôture 229 930 En K€ 30/06/2025 30/06/2024 Trésorerie et équivalent de trésorerie 232 932 Trésorerie passive (3) (2) Trésorerie nette 229 930