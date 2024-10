LUCIBEL : LE GROUPE LUCIBEL ANNONCE SES RÉSULTATS AU 30 JUIN 2024

Perte de 1 165 K€ sur le 1 er semestre 2024

Activation d'un plan de restructuration conduisant à une amélioration significative de la performance opérationnelle et à près de 2 M€ d'économies en base annuelle

Retour à un résultat net positif attendu dès 2025

Le Groupe Lucibel présente ses comptes consolidés au 30 juin 2024, établis en normes françaises, examinés par le Conseil d'administration du 11 octobre 2024. Ces comptes ne font pas l'objet d'un audit ni d'un examen limité par le commissaire aux comptes.

Données en K€ 30/06/2024 30/06/2023 Chiffre d'affaires 3 140 5 006 Excédent brut d'exploitation (1 045) 583 Résultat d'exploitation (1 094) 288 Résultat financier (29) (39) Résultat exceptionnel (52) (29) Impôt sur les bénéfices 10 (40) Résultat net (1 165) 179

Frédéric Granotier, Président fondateur et Directeur général de Lucibel, a déclaré : « Le premier semestre 2024 a été marqué par des conditions de marché défavorables, qui ont impacté l'activité. Si le Groupe a su faire preuve de résilience en maintenant ses investissements stratégiques tout en maîtrisant ses charges dans un contexte difficile, il a également pris acte de ces résultats et a engagé un plan de restructuration ambitieux. Des décisions fortes ont été prises afin de réaliser des économies significatives tout en renforçant nos capacités opérationnelles. Malgré un recul temporaire de l'activité, le Groupe s'est engagé dans une dynamique de performance qui doit permettre d'atteindre la rentabilité dès 2025. »

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Lucibel au 1 er semestre 2024 s'élève à 3 140 K€, en baisse de 37 % par rapport à la même période en 2023 (5 006 K€).

Ce résultat s'explique par plusieurs facteurs déclinés sur les différentes verticales du Groupe :

La lumière scénographique , qui regroupe les activités du Groupe en matière de création d'expériences lumineuses distinctives, est principalement portée par Procédés Hallier . La filiale spécialisée dans les dispositifs lumineux pour la muséographie et la scénographie de luxe a enregistré une baisse de 24 % de son chiffre d'affaires (974 K€ contre 1 283 K€ au 1 er semestre 2023). Cette contraction est principalement due à la réallocation des financements publics en faveur des Jeux Olympiques de Paris 2024, ce qui a conduit à une chute des investissements dans les musées et autres lieux culturels. Durant la période, la verticale scénographique a poursuivi ses efforts de R&D dans l'optique d'un regain d'activité significatif en 2025.

Cette verticale est complétée par la Business Unit Projets Spéciaux , qui conçoit des dispositifs lumineux sur mesure. Son volume d'affaires s'est maintenu avec une baisse modérée de 3 % (250 K€ contre 258 K€ sur le 1 er semestre 2023), ce qui témoigne de la résilience de cette activité dans un contexte économique perturbé.

La lumière cosmétique , qui concentre les activités du Groupe dans le domaine de la beauté et du bien-être, est principalement portée par Lucibel.le Paris . Le chiffre d'affaires de cette filiale dédiée à la cosmétique par la lumière a baissé de 52 % au 1 er semestre 2024, passant de 1 671 K€ au 1 er semestre 2023 à 803 K€ au 1 er semestre 2024. Ce recul s'explique principalement par la baisse des commandes liées au partenariat avec Dior, dont le chiffre d'affaires est passé de 845 K€ au 1 er semestre 2023 à 90 K€ au 1 er semestre 2024.

En excluant cet effet de base, le chiffre d'affaires de Lucibel.le Paris affiche une progression de 12 %, soutenue par l'élargissement de la gamme OVE ainsi que par une montée en puissance aux Galeries Lafayette. Le lancement commercial des nouveaux produits OVE, intervenu le 14 octobre 2024, doit venir renforcer le dynamisme de cette verticale.

Marge brute

En K€ 30/06/2024 30/06/2023 Chiffre d'affaires 3 140 5 006 Achats consommés (1 549) (1 530) Marge sur achats consommés 1 591 3 477 en % du CA 50,7% 69,4%

Le taux de marge brute s'établit à 50,7 %, contre 69,4 % au 1 er semestre 2023 et 64.4% sur l'ensemble de l'exercice 2023. Cette diminution au 1 er semestre 2024 s'explique avant tout par la moindre contribution des activités à plus forte marge, notamment celles de Procédés Hallier et de Lucibel.le Paris , pour les raisons précédemment exposées.

Afin d'améliorer son taux de marge brute, le Groupe continue d'optimiser ses opérations, notamment en concentrant ses efforts sur les segments les plus rentables et en réajustant ses processus internes. La poursuite du repositionnement de Lucibel vers des secteurs à haute valeur ajoutée, la cosmétique de luxe et la scénographie muséographique, constitue le levier stratégique pour redresser le taux de marge brute dès 2025.

Résultat d'exploitation

Entre le 1 er semestre 2023 et le 1 er semestre 2024, les charges externes et les charges de personnel enregistrent des hausses respectives de 1% et 4%, alors que les autres charges d'exploitation diminuent de 72%.

Dans ce contexte, le Groupe enregistre une perte d'exploitation de 1 094 K€, contre un résultat positif de 288 K€ au 1 er semestre 2023.

Résultat net

Le résultat net affiche une perte de 1 165 K€, contre un bénéfice net de 179 K€ au 1 er semestre 2023. Bien que significative, cette évolution s'explique notamment par un contexte de marché exceptionnel, en particulier concernant l'activité du Groupe présente en muséographie.

Bilan

Au 30 juin 2024, Lucibel affiche une position de trésorerie brute de 930 K€, contre 708 K€ au 31 décembre 2023.

Cette évolution résulte principalement de l'augmentation de capital réalisée en mai 2024, qui a permis de lever près de 1,8 M€ nets. Cette opération a renforcé la structure financière du Groupe en consolidant ses capitaux propres, lesquels s'élèvent désormais à 963 K€, contre 378 K€ à la fin de l'année 2023.

Trésorerie

Au cours du 1 er semestre 2024, les activités du Groupe ont engendré un besoin de financement de 936 K€.

La variation des créances clients, qui a un impact négatif sur le besoin en fonds de roulement, s'explique par l'abandon du contrat d'affacturage pour Lucibel et Procédés Hallier au 31 décembre 2023.

Après prise en compte de la variation du besoin en fonds de roulement, le besoin de trésorerie pour financer l'activité du 1 er semestre 2024 s'est élevé à 1 144 K€ contre 638 K€ pour le 1 er semestre 2023. Ces besoins ont été en partie couverts par l'augmentation de capital réalisée en mai 2024.

Au cours du semestre, le Groupe a dû faire face à des dépenses liées aux opérations d'investissements qui ont représenté 377 K€ contre 249 K€ sur le 1 er semestre 2023. L'essentiel de la hausse s'explique par des frais de développement plus importants que ceux engagés au 1 er semestre 2023.

L'endettement financier brut du Groupe est stable, les remboursements d'emprunts réalisés au 1 er semestre 2024 étant compensés par la souscription d'un nouvel emprunt de 700 K€ en février 2024. Ces remboursements d'emprunts et avances conditionnées ont représenté 719 K€ sur le 1 er semestre 2024 contre 641 K€ sur le 1 er semestre 2023.

L'endettement financier net du Groupe, quant à lui, s'améliore légèrement, passant de 3,1 M€ au 31 décembre 2023 à 2,9 M€ au 30 juin 2024.

Au 30 juin 2024, le Groupe disposait d'une trésorerie brute de 930 K€. Cette trésorerie permet au Groupe de couvrir ses besoins jusqu'à début 2025. Le Groupe a mis en place un plan d'actions visant à sécuriser un horizon de trésorerie plus lointain. Ce plan passe par la restructuration opérationnelle en cours mais aussi par la recherche de nouveaux financements et par la renégociation en cours de ses dettes bancaires, fiscales et sociales. A ce jour, le Groupe dispose d'une trésorerie brute d'environ 500 K€.

Perspectives 2 nd semestre 2024 et 2025

Prenant acte des résultats de son 1 er semestre 2024, le Groupe a engagé, dès le début du 2 nd semestre 2024, une nouvelle phase de restructuration visant à optimiser sa performance opérationnelle et à augmenter les synergies entre les différentes branches du Groupe. Cette réorganisation repose sur deux décisions majeures :

Regroupement de la fabrication des activités « éclairage » sur un même site : les produits de la gamme Lucibel Pro seront désormais fabriqués sur le site de Procédés Hallier à Montreuil, ce qui permettra de rationaliser les coûts de production et de créer des synergies au sein de la verticale Lumière scénographique du Groupe.

Externalisation de la production cosmétique : la fabrication des dispositifs cosmétiques sera confiée à Seprolec, acteur reconnu pour son expertise dans la fabrication d'équipements électroniques en Normandie. Ce partenariat permettra à Lucibel de réduire significativement les coûts liés à la certification médicale de ses dispositifs et de recentrer ses ressources internes sur le développement technologique et l'innovation.

Grâce à ces deux opérations, Lucibel s'attend à réaliser des économies annuelles de près de 2 M€, notamment par la résiliation du contrat de location du site de Barentin et par une réduction de ses effectifs. Cette réorganisation ambitieuse est essentielle pour permettre le retour à la rentabilité du Groupe dès 2025.

Parallèlement à la restructuration, le 2 nd semestre 2024 sera marqué par le déploiement des nouveaux produits, notamment l'extension de la gamme cosmétique OVE et le luminaire muséographique « Marco Polo ». Ces produits, pensés pour répondre aux attentes d'acteurs à hautes exigences, bénéficieront de l'image de marque renforcée que Lucibel construit à travers sa présence au sein de lieux prestigieux.

Le Groupe continue en ce sens d'étendre sa présence au sein de points de vente emblématiques du secteur du luxe, avec un développement de ses Beauty Light Bars dans des grands magasins comme les Galeries Lafayette Haussmann à Paris. En parallèle, Lucibel a également poursuivi la mise à disposition de ses dispositifs dans des lieux d'hospitalité iconiques comme les spas Dior du Plaza Athénée et du Cheval Blanc, le spa Molitor, ou encore l'hôtel Le Pourtalès à Paris, renforçant ainsi sa visibilité auprès d'une clientèle haut de gamme.

Enfin, le Groupe s'engage dans une nouvelle dynamique partenariale, visant à concevoir des produits sur-mesure pour des marques de luxe désireuses d'intégrer la Beauty Tech à leur offre. Dès le 1 er semestre 2024, Lucibel a concentré ses efforts commerciaux sur le déploiement d'une nouvelle offre B2B à cet effet. Ce nouveau modèle repose sur la création de partenariats stratégiques avec des Maisons prestigieuses afin de codévelopper des dispositifs technologiques de beauté par la lumière. Ces dispositifs, personnalisés selon les besoins de chaque marque, bénéficieront de l'expertise technologique inégalée de Lucibel en matière de photobiomodulation et doivent constituer un levier de croissance majeur pour le Groupe.

Lucibel aborde ainsi l'avenir avec une structure de coûts allégée, une offre commerciale renforcée, et l'ambition d'accompagner la demande croissante des Maisons de luxe en matière de beauté et de bien-être par la lumière. Fort de ces axes stratégiques réaffirmés, Lucibel vise un retour à un résultat net positif dès l'exercice 2025.

30 janvier 2025 avant Bourse : publication du chiffre d'affaires annuel 2024

A propos de Lucibel

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé dans la région de Rouen, le Groupe dispose d'un site de production situé en région parisienne.

www.lucibel. com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378 Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

ANNEXES AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Données non auditées en K€ 30/06/2024 30/06/2023 Chiffre d'affaires 3 140 5 006 Achats consommés (1 549) (1 530) Marge sur achats consommés 1 591 3 477 en % du chiffre d'affaires 50,7% 69,4% Charges externes (1 389) (1 379) Charges de personnel (1 647) (1 586) Impôts et taxes (60) (58) Autres produits d'exploitation 513 319 Autres charges d'exploitation (53) (190) Excédent brut d'exploitation (1 045) 583 Dotations nettes des reprises aux

amortissements et provisions (49) (295) Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition (1 094) 288 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition - - Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition (1 094) 288 Résultat financier (29) (39) Résultat courant des sociétés intégrées (1 123) 249 Résultat exceptionnel (52) (29) Impôts sur les bénéfices 10 (40) Résultat net de l'ensemble consolidé (1 165) 179 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence - - Résultat net (1 165) 179

BILAN CONSOLIDÉ

Données en K€ 30/06/2024 (*) 31/12/2023 Immobilisations incorporelles 3 715 3 604 dont Ecarts d'acquisition 2 117 2 117 Immobilisations corporelles 444 422 Immobilisations financières 184 172 Total actif immobilisé 4 344 4 198 Stocks et en-cours 2 764 2 901 Clients et comptes rattachés 1 070 523 Autres créances et comptes de régularisation 1 044 1 175 Trésorerie et équivalents de trésorerie 932 708 Total actif circulant 5 810 5 307 TOTAL ACTIF 10 154 9 505

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

en K€

30/06/2024 (*)

31/12/2023 Capital 4 671 3 766 Primes liées au capital 1 559 3 698 Réserves de conversion (204) (195) Résultat de l'exercice (1 165) 73 Réserves (3 898) (6 964) Total Capitaux propres 963 378 Intérêts hors Groupe - - Autres fonds propres 357 429 Provisions 590 625 Emprunts et dettes financières 3 495 3 404 Fournisseurs et comptes rattachés 2 232 2 160 Produits constatés d'avance 1 248 1 395 Autres dettes et comptes de régularisation 1 269 1 115 Total Dettes 8 244 8 074 TOTAL PASSIF 10 154 9 505

(*) données non auditées

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Données en K€ 30/06/2024 30/06/2023 Résultat net consolidé (1 165) 179 Quote-part de résultat des entités mises en équivalence - - Dotations nettes aux amortissements et provisions

(hors dépréciation des actifs courants constatée dans la ligne

de variation des créances clients et des stocks ci-dessous) 202 265 Gains ou pertes sur cession 27 16 Autres produits et charges sans incidence trésorerie - - Produit / Charge d'impôt différé sur le résultat - - Marge brute d'autofinancement (A) (936) 460 Variation des stocks 138 59 Variation des créances clients (811) (771) Variation des dettes fournisseurs 112 (189) Variation des autres actifs et passifs opérationnels 353 (196) Flux net de trésorerie généré par l'activité (B) (1 144) (638) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations

incorporelles et corporelles (130) (92) Décaissements liés aux frais de développement immobilisés (267) (151) Décaissements liés aux prêts et dépôts (21) (6) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 34 1 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 7 - Flux de trésorerie liés aux opérations de regroupement d'entreprise - - Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (C) (377) (249) Augmentation de capital de la société mère 1 759 2 226 Cession (acquisition) d'actions propres - - Remboursement d'emprunts et de dettes financières

(y.c avances conditionnées) (719) (641) Emission d'emprunts et de dettes financières 707 16 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (D) 1 746 1 601 Incidence des variations des cours de devises (E) Variation de trésorerie nette (B+C+D+E) 225 714 Trésorerie à l'ouverture 705 565 Trésorerie à la clôture 930 1 279

En K€ 30/06/2024 30/06/2023 Trésorerie et équivalent de trésorerie 932 1 281 Trésorerie passive (2) (2) Trésorerie nette 930 1 279