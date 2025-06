LUCIBEL : LE GROUPE LUCIBEL ANNONCE SES RÉSULTATS ANNUELS 2024

Le Groupe Lucibel a su préserver, ces dernières années, son leadership en R&D tout en adaptant sans relâche son organisation aux fluctuations de ses grands contrats industriels.

L'année 2024 constitue un tournant : un plan de restructuration ambitieux a été lancé afin de stabiliser les cycles d'activité, et surtout de concentrer les ressources sur le segment à forte valeur ajoutée de la lumière cosmétique.

Les chiffres 2024 portent une véritable transformation opérationnelle : simplification des processus, renforcement des équipes-clés et recentrage stratégique de l'offre produit. Ces mesures posent les fondations d'une reprise saine de la croissance en 2025.

Les charges de production ont été réduites de manière significative, renforçant la maîtrise des coûts opérationnels.

Apurement du bilan à hauteur de 1,2 M€ grâce à la mise au rebut de stocks obsolètes et à la dépréciation de goodwill.

Charges de restructuration limitées à 0,5 M€, conformément au plan de redressement.

Retour à une croissance maîtrisée au second semestre 2025, fondée sur la poursuite du recentrage produit, l'allègement durable des charges, et l'amélioration de la rentabilité opérationnelle.

Le Groupe Lucibel annonce ses résultats annuels, établis en normes françaises, arrêtés par le conseil d'administration du 24 juin 2025. Ces comptes ont été audités et certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes de Lucibel, le cabinet Grant Thornton, qui a néanmoins formulé l'observation suivante au sujet de la continuité d'exploitation : « Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans le paragraphe « Financement et continuité d'exploitation » de la note 1 de l'annexe des comptes consolidés » et dans le paragraphe « Financement et continuité d'exploitation » de la note « Généralités » de l'annexe des comptes annuels.

Ce paragraphe est reproduit ci-après :

« Les comptes sont arrêtés selon le principe de continuité d'exploitation au vu des prévisions d'activité de l'exercice 2025, des prévisions de trésorerie afférentes, des discussions initiées avec les principaux partenaires et de la confirmation de leur volonté de continuer à soutenir l'activité. L'atteinte des objectifs budgétaires, le respect du calendrier prévisionnel et la réalisation effective du concours desdits partenaires sont déterminants dans l'appréciation du principe de continuité d'exploitation. La non-atteinte de ces prévisions pourrait remettre en cause l'application de certains principes comptables et notamment l'évaluation de certains actifs et passifs. »

Comptes consolidées - données en K€ 2024 2023 Chiffre d'affaires 6 336 9 035 Excédent brut d'exploitation (2 180) 516 Résultat d'exploitation (1 618) 134 Résultat financier (75) (26) Résultat exceptionnel (1 055) (52) Impôt sur les bénéfices 85 17 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (491) - Résultat net (3 153) 73

Frédéric GRANOTIER, Président fondateur et directeur général de Lucibel, a déclaré :

« En orchestrant ce plan de restructuration dès le début du 2 nd semestre 2024, nous avons pris des décisions fortes pour recentrer Lucibel sur ses atouts : la lumière cosmétique et la lumière scénographique haut de gamme. Ces arbitrages, parfois difficiles, posent des fondations solides pour renouer avec la croissance et la rentabilité dès le 2 nd semestre 2025 . Nous avons engagé l'année 2025 avec la même détermination à renforcer notre focus sur les activités les plus rentables. »

Chiffre d'affaires

En 2024, le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit en recul de 30 %, reflet d'un repositionnement stratégique vers les activités à forte valeur ajoutée, de la non-reconduction en année pleine du contrat Dior et d'un impact conjoncturel lié à la réaffectation des budgets publics au profit des Jeux Olympiques de Paris et au détriment des musées.

La verticale Lumière cosmétique, Lucibel.le Paris, enregistre une diminution de 36 % de son chiffre d'affaires, conséquence directe de la baisse des commandes liées au partenariat avec Dior. En réaction à cette évolution constatée dès le 1 er semestre 2024, Lucibel.le Paris a accéléré sa stratégie de déploiement des nouveaux produits de la gamme OVE, présentés lors de l'Innovation Day du Groupe en début d'année 2024. L'année 2024 a été marquée par un développement actif du réseau de distribution, avec l'ouverture de Beauty Light Bars dans des lieux prestigieux.

La verticale Lumière scénographique , portée par Procédés Hallier , a enregistré une baisse de 20 %, principalement due à la réduction des budgets publics dans le monde muséographique et à la réaffectation de ces derniers à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Toutefois, l'entreprise a poursuivi ses efforts en R&D, notamment avec le lancement du dispositif de sublimation chromatique Marco Polo, qui renforce son positionnement sur le marché de l'éclairage muséographique premium. L'activité de la Business Unit Projets Spéciaux se maintient en dépit du report d'un certain nombre de livraisons de projets sur 2025.

Marge brute

Le taux de marge brute publié pour l'exercice 2024 ressort à 34,4 % du chiffre d'affaires . Ce taux intègre toutefois un élément exceptionnel : la mise au rebut de produits finis et de composants devenus obsolètes ou non conformes à la nouvelle stratégie commerciale du Groupe. Cette opération de rationalisation des stocks, dont la majeure partie avait déjà fait l'objet de provisions, s'inscrit dans le cadre du plan de restructuration engagé fin 2024.

En retraitant cet effet non récurrent, la direction estime que le taux de marge brute ajusté serait de 52 %, en repli par rapport à 2023 . Cette diminution s'explique principalement par une intensification de la concurrence à la fois sur le marché de la lumière cosmétique, segment stratégique du Groupe et sur celui de l'immobilier tertiaire, dans un contexte de réduction des dépenses d'investissements.

En K€ 2024 2023 Chiffre d'affaires 6 336 9 035 Achats consommés (4 159) (3 217) Marge sur achats consommés 2 177 5 818 en % du CA 34,4% 64,4%

Résultat d'exploitation

L'exercice 2024 enregistre une dégradation sensible des indicateurs de performance. L'insuffisance brute d'exploitation s'élève à 2 180 K€, contre un excédent brut d'exploitation de 516 K€ un an plus tôt, tandis que le résultat d'exploitation affiche une perte de 1 618 K€ sur l'exercice 2024.

Les charges externes reculent de 7 %, grâce une maîtrise rigoureuse des dépenses , dont la sortie du bail de Barentin. Parallèlement, les effectifs ont été sévèrement réduits sur le 2 nd semestre 2024. Pour autant les charges de personnel augmentent de 4 %, les effets de cette réorganisation n'étant visibles qu'à partir de l'exercice 2025.

La reconnaissance de la totalité de la plus-value résiduelle dégagée au titre de la cession du site de Barentin et les reprises de provisions sur stocks (1,5 M€) permettent de limiter l'impact du plan de restructuration sur le résultat d'exploitation, mais ne suffisent pas à compenser l'impact de la baisse d'activité.

Résultat net

Après intégration d'un résultat exceptionnel négatif de plus d'1 M€, qui couvre notamment le coût du plan de restructuration mis en œuvre au cours de l'exercice, le résultat net de l'exercice est en perte de 3 153 K€, contre un bénéfice net de 73 K€ en 2023.

Bilan

Au 31 décembre 2024, le niveau des capitaux propres consolidés s'est dégradé et ils sont négatifs à hauteur de 1 029 K€. Compte tenu d'une trésorerie nette disponible de 610 K€ au 31 décembre 2024, l'endettement financier net du Groupe s'élève à 2 888 K€ contre 3 125 K€ à la fin de l'exercice 2023.

Trésorerie

Malgré un exercice 2024 marqué par une perte nette de 3 153 K€, la situation de trésorerie du Groupe reste globalement maîtrisée, grâce à une gestion serrée des flux et à une politique de financement proactive. La variation de trésorerie nette s'élève à seulement -96 K€, témoignant d'une capacité du Groupe à préserver ses liquidités dans un contexte économique contraint.

La marge brute d'autofinancement, bien que négative à hauteur de -1 631 K€, s'inscrit dans un contexte de transition stratégique, où les efforts de structuration et d'investissement sont appelés à porter leurs fruits à moyen terme. Les variations favorables du besoin en fonds de roulement opérationnel permettent de limiter l'impact sur la trésorerie d'exploitation.

En parallèle, le Groupe a poursuivi sa stratégie d'investissement, en maintenant des efforts significatifs en R&D avec 355 K€ de frais de développement immobilisés . Ces investissements, soutenus par une levée de fonds de 1 759 K€ intervenue en cours d'année, renforcent les perspectives d'innovation et de croissance à venir.

Enfin, les flux de financement affichent un solde positif de 1 390 K€ : l'augmentation de capital de 1 759 K€, réalisée au cours de l'exercice complétée par un nouvel emprunt bancaire de 700 K€ a permis de couvrir le remboursement des dettes sur l'exercice (1 102 K€) et la majeure partie des besoins de trésorerie liés à l'activité et aux opérations d'investissement.

À la clôture de l'exercice, la trésorerie s'établit à 610 K€.

Perspectives 2025

Pour 2025, Lucibel entame un nouveau chapitre. L'entreprise se réinvente dans ses méthodes et dans ses ambitions, en s'appuyant sur une organisation agile et des équipes soudées. Cette année est celle de la mise en œuvre durable : les processus rationalisés au cœur de la restructuration monteront en puissance au cours de l'année pour donner leur plein effet sur le 2 nd semestre.

Sur la verticale cosmétique, Lucibel.le Paris poursuivra son expansion commerciale selon trois volets : élargissement de son implantation dans des lieux emblématiques à un rythme soutenu, multiplication des opérations événementielles de prestige (de l'Atelier K de Bruxelles aux hôtels de la Croisette pendant le Festival de Cannes), et préparation du lancement d'un réseau de franchisés qui dispenseront les soins et proposeront les produits OVE dans leurs boutiques.

Sur la verticale scénographique, Procédés Hallier capitalisera pleinement sur son excellence en ingénierie et son esprit d'innovation, deux valeurs qui ont été saluées par l'obtention du label « Entreprise du Patrimoine Vivant » décerné par le ministère de l'Économie. L'obtention de ce label va permettre à Procédés Hallier de renforcer sa position de leader sur le marché premium de l'éclairage muséographique.

Les investissements en matière d'innovation seront complétés par des moyens accrus en marketing et en communication, afin de soutenir l'impact des activités du Groupe sur un marché de plus en plus concurrentiel.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Données en K€ 2024 2023 Chiffre d'affaires 6 336 9 035 Achats consommés (4 159) (3 217) Marge sur achats consommés 2 177 5 818 en % du chiffre d'affaires 34,4% 64,4% Charges externes (2 521) (2 700) Charges de personnel (3 169) (3 053) Impôts et taxes (103) (78) Autres produits d'exploitation 1 585 982 Autres charges d'exploitation (149) (454) Excédent brut d'exploitation (2 180) 516 Dotations nettes des reprises aux amortissements

et provisions 562 (382) Résultat d'exploitation (1 618) 134 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (491) - Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements

et dépréciations des écarts d'acquisition (2 108) 134 Résultat financier (75) (26) Résultat courant des sociétés intégrées (2 184) 108 Résultat exceptionnel (1 055) (52) Impôts sur les bénéfices 85 17 Résultat net de l'ensemble consolidé (3 153) 73 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Intérêts minoritaires Résultat net (3 153) 73 Résultat net par action (0,14) 0,00 Résultat net dilué par action (0,14) 0,00

BILAN CONSOLIDÉ

Données en K€ 31/12/2024 31/12/2023 Immobilisations incorporelles 2 983 3 604 dont Ecarts d'acquisition 1 626 2 117 Immobilisations corporelles 280 422 Immobilisations financières 204 172 Total actif immobilisé 3 467 4 198 Stocks et en-cours 1 785 2 901 Clients et comptes rattachés 967 523 Autres créances et comptes de régularisation 1 429 1 175 Trésorerie et équivalents de trésorerie 614 708 Total actif circulant 4 795 5 307 TOTAL ACTIF 8 262 9 505 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

en K€ 31/12/2024 31/12/2023 Capital 4 671 3 766 Primes liées au capital 1 559 3 698 Réserves de conversion (208) (195) Résultat de l'exercice (3 153) 73 Réserves (3 899) (6 964) Total Capitaux propres (1 029) 378 Intérêts hors groupe Autres fonds propres 317 429 Provisions 890 625 Emprunts et dettes financières 3 181 3 404 Fournisseurs et comptes rattachés 2 211 2 160 Autres dettes et comptes de régularisation 2 692 2 510 Total Dettes 8 084 8 074 TOTAL PASSIF 8 262 9 505

TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRÉSORERIE

Données en K€ 31/12/2024 31/12/2023 Résultat net consolidé (3 153) 73 Quote-part de résultat des entités mises en équivalence - Dotations nettes aux amortissements et provisions

(hors dépréciation des actifs courants constatée dans la ligne

de variation des créances clients et des stocks ci-dessous) 1 275 (445) Gains ou pertes sur cession 247 896 Autres produits et charges sans incidence trésorerie - (41) Produit / Charge d'impôt différé sur le résultat - - Marge brute d'autofinancement (A) (1 631) 482 Variation des stocks 1 118 271 Variation des créances clients (520) (542) Variation des dettes fournisseurs (45) 241 Variation des autres actifs et passifs opérationnels 87 (414) Flux net de trésorerie généré par l'activité (B) (991) 38 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations

incorporelles et corporelles (140) (200) Décaissements liés aux frais de développement immobilisés (355) (547) Décaissements liés aux prêts et dépôts (31) (6) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 31 49 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières - - Flux de trésorerie liés aux opérations de regroupement d'entreprise - (12) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (C) (494) (716) Augmentation de capital de la société mère 1 759 2 217 Cession (acquisition) d'actions propres - Remboursement d'emprunts et de dettes financières

(y.c avances conditionnées) (1 102) (1 429) Emission d'emprunts et de dettes financières 733 30 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (D) 1 390 818 Incidence des variations des cours de devises (E) 0 (0) Variation de trésorerie nette (B+C+D+E) (96) 140 Trésorerie à l'ouverture 705 565 Trésorerie à la clôture 610 705 En K€ 31/12/2024 31/12/2023 Trésorerie et équivalent de trésorerie 614 708 Trésorerie passive (4) (3) Trésorerie nette 610 705