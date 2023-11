LUCIBEL : HÔTELS et PRÉFÉRENCE s'allie à LUCIBEL pour offrir à ses clients l'expérience de la lumière au service du bien-être

HÔTELS ET PRÉFÉRENCE, chaîne internationale d'hospitalité haut de gamme, noue un partenariat avec LUCIBEL, acteur de pointe des technologies de la lumière, afin de mettre à disposition de ses hôteliers partenaires des environnements et dispositifs lumineux dédiés à la beauté et au bien-être. Dans le cadre de ce partenariat, la lumière circadienne Cronos , développée par LUCIBEL, ainsi que la gamme OVE de solutions cosmétiques par la lumière, seront proposées aux 150 établissements de prestige HÔTELS & PRÉFÉRENCE.

Depuis plus de vingt-trois ans, HÔTELS & PRÉFÉRENCE s'attache à offrir des expériences hôtelières uniques à sa clientèle. C'est en ce sens que le groupe a créé le label Kitchen Generation qui réunit de jeunes chefs autour d'une cuisine novatrice ou encore sa collection de lieux d'exception TemptingPlaces. L'intégration des environnements et dispositifs LUCIBEL à la palette des établissements HÔTELS & PRÉFÉRENCE s'inscrit dans cette dynamique et vient renforcer la capacité des hôteliers partenaires à placer la beauté et le bien être au cœur de leur hospitalité.

Yannick GAVELLE, co-fondateur et directeur général d'HÔTELS & PRÉFÉRENCE, déclare : « HÔTELS & PRÉFÉRENCE accorde la plus haute importance à l'élaboration de moments inoubliables pour nos clients. C'est pourquoi nous déployons une stratégie de partenariats qui vise à sans-cesse renouveler et améliorer notre hospitalité. Le savoir-faire de LUCIBEL en matière de chronobiologie et de photobiomodulation nous ouvre à la nouvelle dimension du bien-être par la lumière et contribue à l'unicité des expériences que nous proposons dans nos 80 spas. »

La lumière Cronos permet la synchronisation des rythmes biologiques et favorise l'endormissement, tandis que les produits de la gamme OVE, aux effets scientifiquement démontrés, embellissent la peau et stimulent la production de collagène.

Frédéric GRANOTIER, fondateur et président directeur général de LUCIBEL, ajoute : « LUCIBEL est fière de collaborer avec les établissements prestigieux du groupe HÔTELS & PRÉFÉRENCE dans la création d'expériences d'hospitalité distinctives. A travers ce partenariat, notre gamme d'environnements et de dispositifs lumineux pour la beauté et le bien-être confirme son attractivité auprès de la clientèle sélective du monde de l'hospitalité de luxe. »

Cette collaboration s'inscrit pour LUCIBEL dans une stratégie de long terme qui vise à servir des acteurs du luxe en déployant son savoir-faire dans les lieux les plus hautement désirables, tant sur sa verticale cosmétique de lumière pour la beauté et le bien-être que sur sa verticale scénographique, de création d'expériences distinctives.

A propos de HÔTELS & PRÉFÉRENCE

Depuis plus de 23 ans, HÔTELS & PRÉFÉRENCE est une chaîne volontaire haut de gamme qui réunit plus de 10 500 chambres dans 19 pays à travers 150 établissements chics et authentiques rigoureusement sélectionnés pour leur service haut de gamme. Numéro 1 en France avec 8 500 chambres sur le segment de l'hôtellerie indépendante 4 & 5 étoiles, Hôtels & Préférence offre un large choix d'hébergements avec une majorité de ses adresses en France, mais aussi aux quatre coins du monde. Demeure, Business, Resort, Boutique, Luxury et Palace sont les 6 catégories du Groupe qui répondent aux attentes d'une clientèle appréciant aussi bien les hôtels de luxe que les lieux cosy à l'atmosphère intime et conviviale. La diversité des hôtels, tant par leur caractère unique, leur situation idéale, que par leur service de qualité, est une richesse que la chaîne entretient précieusement.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

