Lucibel : des signaux au vert en 2023

(AOF) - Lucibel, le producteur de luminaires, a enregistré une hausse de 10,5% de son chiffre d'affaires, ressortant à 9,035 millions d'euros au titre de l'année 2023. La restructuration du groupe désormais actée, la priorité est aujourd'hui à l'expansion de l'activité sur les deux verticales à forte marge -scénographique et cosmétique - et l'ensemble de leurs composantes.

Parallèlement, le groupe poursuit la recherche de partenaires de premier plan dans le secteur du luxe, qui apporteront un surcroit de notoriété afin de consolider le positionnement de Lucibel comme acteur référent en photobiomodulation. Le partenariat avec Dior se poursuit sans exclusivité, ce qui permet à Lucibel d'entretenir des discussions avec d'autres acteurs du luxe dans la beauté, le bien-être et le soin.

Le groupe publiera ses résultats annuels le 15 avril avant Bourse.

