Lucibel annonce l'ouverture du capital de sa filiale Procédés Hallier
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 18:27
Cette opération a pour objectif de renforcer la structure financière de Procédés Hallier et de lui permettre de poursuivre son activité dans des conditions d'exploitation normales, à l'écart de la procédure de redressement judiciaire dans laquelle Lucibel SA est entrée en janvier 2026.
Procédés Hallier est une société spécialisée en éclairage muséographique dont l'activité s'est étendue en novembre 2025 au secteur de l'éclairage tertiaire (bureaux notamment) suite à l'apport partiel d'actifs réalisé par Lucibel SA de son activité "Lucibel pro" à Procédés Hallier.
Procédés Hallier, qui s'est vu décerner par l'Etat début 2025 le label "Entreprise du Patrimoine Vivant" (EPV) fabrique à Montreuil (93) la gamme de luminaires qu'elle commercialise.
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