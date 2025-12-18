Lucasfilm obtient le rejet d'une action en justice au Royaume-Uni concernant la "résurrection" d'un personnage de "Star Wars"

Lucasfilm, filiale de Disney

DIS.N , a obtenu jeudi le rejet d'un procès intenté à Londres pour l'utilisation de l'image d'un acteur décédé depuis longtemps dans un film dérivé de Star Wars.

Peter Cushing, décédé en 1994, a été "ressuscité" en tant que Grand Moff Tarkin, commandant de l'Etoile de la mort, pour le film "Rogue One: A Star Wars Story" de 2016, grâce à des effets visuels et à un autre acteur.

Il était apparu dans le film original "Star Wars" de 1977, créé par George Lucas, qui est devenu l'une des franchises cinématographiques les plus prospères de tous les temps.

Depuis la sortie du premier volet en 1977, les films ont rapporté plus de 5 milliards de dollars de recettes mondiales, et des films dérivés sont toujours en cours de production.

Cushing avait signé un accord avec la société britannique Tyburn Film Productions en 1993 pour apparaître dans un téléfilm, un accord qui, selon les avocats de Tyburn, lui donnait "le droit d'être le premier à "ressusciter" Peter Cushing par le biais d'effets visuels".

Tyburn a déclaré avoir perdu environ 250 000 livres (333 725 $) et a poursuivi Lucasfilm et Lunak Heavy Industries, une autre filiale de Disney, devant la Haute Cour de Londres pour un prétendu enrichissement injuste à ses dépens.

Lucasfilm et Lunak ont cependant déclaré que l'affaire était sans espoir et ont tenté en vain de la faire rejeter à deux reprises. Mais la Cour d'appel leur a donné raison jeudi.

La juge Sue Carr a déclaré qu'"il est impossible d'identifier quoi que ce soit qui appartienne à Tyburn et dont on puisse dire qu'il a été transféré" à Lucasfilm ou à Lunak, ce qui signifie que l'affaire ne peut pas continuer.

Lucasfilm n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

(1 $ = 0,7491 livre)