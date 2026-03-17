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Luc Rémont et Véronique Weill vont rejoindre le conseil de Capgemini
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 07:28

Capgemini fait part d'une évolution de la composition de son conseil d'administration, qui sera proposée à la prochaine AG du 20 mai, avec notamment les nominations de Véronique Weill et de Luc Rémont en qualité de membres, pour une durée de quatre ans.

PDG d'EDF de novembre 2022 à mai 2025, Luc Rémont apportera au conseil son expérience en tant que dirigeant de groupes internationaux leaders dans les secteurs de l'énergie et de la transition énergétique, où les technologies jouent un rôle clé.

Présidente du conseil d'administration de CNP Assurances depuis juillet 2020, Véronique Weill a exercé de nombreuses responsabilités dans les secteurs de l'assurance et de la banque dans le cadre de postes de direction au sein d'entreprises internationales.

Ils rejoindront ainsi tous deux le conseil d'administration du groupe français de services informatiques, alors que Xavier Musca et Frédéric Oudéa ont fait part de leur souhait de ne pas être candidats au renouvellement de leurs mandats.

En outre, le conseil propose de maintenir, à l'issue de la prochaine AG, une gouvernance dissociant les fonctions de président et de directeur général et de reconduire Paul Hermelin en qualité de président du conseil pour un dernier mandat.

Il a par ailleurs l'intention de nommer Patrick Pouyanné en tant qu'administrateur référent à l'issue de l'AG, et de soumettre pour ratification la cooptation de Lila Tretikov, décidée le 5 janvier dernier.

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