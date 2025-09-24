LTC Properties progresse après que BMO a relevé sa note à "performance de marché"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions du fonds d'investissement immobilier LTC Properties LTC.N ont augmenté de 1 % à environ 36 $ dans les transactions de pré-marché

** BMO relève la note de la société de "sous-performance" à "performance de marché", et maintient l'objectif de prix à 39 $

** La société de courtage affirme que LTC accélère sa transition vers un portefeuille d'exploitation de logements pour personnes âgées sous la direction de ses nouveaux co-Directeurs généraux

** Le bilan solide de la société soutient ses plans d'acquisition, bien que les risques liés aux locataires et au recyclage rendent les fusions et acquisitions peu probables à court terme, alors que la gestion des actifs gagne en importance

** L'un des sept courtiers évalue l'action à "acheter", cinq à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 37 $ - données compilées par le LSEG

** À la clôture précédente, l'action avait progressé de 2,6 % depuis le début de l'année