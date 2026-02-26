LSI Industries perd du terrain après avoir annoncé une offre d'actions en vue d'une acquisition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février -

** L'action de LSI Industries LYTS.O , fournisseur de solutions d'éclairage commercial et d'affichage pour la vente au détail, a chuté de 8,8 % à 20,50 $ jeudi, après des plans d'augmentation de capital liés à des fusions-acquisitions

** Les actions de LYTS sont en passe de subir la plus forte perte en pourcentage sur une journée depuis le 6 novembre

** LYTS, basée à Cincinnati, Ohio, a annoncé mercredi soir () une offre d'actions de 90 millions de dollars pour financer le projet d'acquisition du Royston Group

** LYTS a déclaré tard mercredi qu'elle achèterait () un fournisseur d'agencements de magasins de la région d'Atlanta, en Géorgie, pour 325 millions de dollars auprès d'Industrial Opportunity Partners

** Royston a généré un chiffre d'affaires d'environ 272 millions de dollars sur les 12 derniers mois jusqu'en septembre, et un Ebitda ajusté d'environ 38 millions de dollars, soit 14 % du chiffre d'affaires, selon la déclaration

** Oppenheimer et Craig-Hallum sont les co-chefs de file de l'offre d'actions

** LYTS a environ 31,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 700 millions de dollars à la dernière clôture

** Suite au mouvement de la séance, l'action est en hausse de 12% depuis le début de l'année par rapport à la baisse de 2% du Nasdaq .IXIC

** Les 4 analystes recommandent d'acheter l'action; PT médian de 29 $, selon LSEG