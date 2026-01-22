 Aller au contenu principal
LSI Industries bondit après les résultats du deuxième trimestre et des perspectives optimistes
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 19:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de la société de produits d'éclairage et de graphisme LSI Industries LYTS.O augmentent de 15,82% à 23,60 USD

** L'entreprise s'attend à ce que l'activité du marché mexicain reste à des niveaux élevés jusqu'à l'exercice 2027

** Le PDG James A. Clark anticipe une croissance continue des revenus d'une année sur l'autre dans le segment de l'éclairage, avec une reprise de la croissance au sein du segment des solutions d'affichage.

** LYTS affiche une croissance des ventes de 15 % au deuxième trimestre dans le segment de l'éclairage en raison d'un nombre accru de livraisons de grands projets, qui a doublé par rapport à l'année précédente

** "Nous restons confiants dans les perspectives de croissance séculaire de nos principaux marchés verticaux", déclare la société.

** L'action a chuté de 5,66 % en 2025

