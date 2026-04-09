LSEG lance son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 10:58
Dans le cadre du programme, le groupe de Bourses britannique a confié un mandat à Goldman Sachs pour réaliser ces rachats d'actions, qui commenceront immédiatement et prendront fin au plus tard le 29 juillet prochain.
La banque d'affaires américaine procèdera aux rachats d'actions, indépendamment de LSEG, à la Bourse de Londres et/ou sur le système multilatéral de négociation Turquoise. Le but du programme est de réduire le capital social de la société.
Pour rappel, ce programme fait suite à la publication, le 26 février, des résultats préliminaires de LSEG pour son exercice 2025 et à la conclusion du programme de rachat d'actions débuté le même jour avec Morgan Stanley.
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,38% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,26% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR
-
La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a demandé jeudi une suspension "généralisée" des règles européennes sur le déficit si la guerre au Moyen-Orient se prolongeait. "Si la crise au Moyen-Orient venait à se relancer, nous devrions nous poser sérieusement ... Lire la suite
-
Mercedes-Benz a fait état jeudi d'une nouvelle baisse des ventes de son activité principale de ventes de voitures particulières au premier trimestre, le constructeur automobile allemand ayant perdu du terrain sur un marché chinois difficile alors qu’il procède ... Lire la suite
-
Défense aérienne et drones russes : comment l'Ukraine s'est tournée vers le privé pour soulager son armée
Face à l'agression russe et ses vagues meurtrières de drones, dont les Shahed, Kiev fait désormais appel à des entreprises qui trouvent un intérêt commun à renforcer la défense aérienne du pays. Des entreprises dotées de mitrailleuses: face aux centaines de drones ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer