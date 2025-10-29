LSEG élargit le partenariat avec BlackRock pour les données relatives aux marchés privés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le London Stock Exchange Group LSEG.L a déclaré mercredi qu'il étendait son partenariat avec BlackRock BLK.N afin d'offrir à ses clients davantage de données sur les marchés privés.

Dans le cadre de cet accord, les clients du LSEG auront accès aux flux de données de Preqin. BlackRock a racheté l'année dernière la société de données sur les marchés privés Preqin.

Le directeur général de LSEG, David Schwimmer, a minimisé la menace que représente l'IA pour les activités de LSEG et, lors de la présentation de ses résultats trimestriels la semaine dernière, il a laissé entendre que la société pourrait s'engager plus avant sur les marchés privés à l'avenir.