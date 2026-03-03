LS Power cherche à lever 2,1 milliards de dollars pour la vente de sa participation dans NRG Energy, selon Bloomberg News

LS Power cherche à obtenir jusqu'à 2,1 milliards de dollars de la vente d'une participation dans le producteur d'électricité NRG Energy NRG.N après que le marché boursier a écarté les inquiétudes concernant le conflit en Iran, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des sources familières avec le sujet.

L'année dernière, NRG Energy a déclaré qu'elle allait acquérir les actifs de production d'électricité auprès de la société d'investissement dans les infrastructures énergétiques LS Power, dans le cadre d'une transaction évaluée à 12 milliards de dollars.

Les 12,3 millions d'actions sont proposées à un prix compris entre 163,50 et 168 dollars chacune, ce qui représente une décote de 6,9 % par rapport au dernier cours de clôture de NRG Energy, ajoute le rapport.

Les actions sont vendues après la clôture de l'acquisition par le producteur d'électricité de certains actifs de LS Power, selon le rapport de Bloomberg.

Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante. NRG Energy et LS Power n'ont pas répondu immédiatement à nos demandes de commentaires.