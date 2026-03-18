LPU, Nvidia met à la mode un nouvel acronyme dans l'IA
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 18:51
A l'occasion de la GTC, le groupe a évoqué à plusieurs reprises sa future plateforme combinant les GPU Rubin, les CPU Vera et les LPU issus de Groq. Ces derniers correspondent à une nouvelle famille de produits née du rachat de la start-up Groq, finalisé à la fin de l'année 2025. LPU, pour "Learning Process Unit", désigne des processeurs à coûts réduits, spécifiquement optimisés pour les tâches d'inférence.
Une appellation surtout commerciale
Une précision s'impose toutefois : le terme LPU reste avant tout une dénomination commerciale, héritée de Groq et reprise par Nvidia, sans constituer un standard dans l'industrie. Dans la pratique, ces puces s'inscrivent dans la famille des ASIC, au même titre que les NPU, mais avec un degré de spécialisation encore plus poussé sur certaines phases de l'inférence.
Concrètement, les LPU visent à réduire la latence par token, un critère clé pour les applications conversationnelles comme ChatGPT. Derrière ce choix terminologique se dessine aussi une orientation stratégique claire pour Nvidia. Le groupe entend accentuer son positionnement sur l'inférence, appelée à devenir un relais de croissance majeur. Contrairement à l'entraînement des modèles, réalisé ponctuellement et majoritairement sur GPU, l'inférence s'inscrit dans la durée et génère des besoins continus.
Une concurrence toujours plus intense
Les annonces de Jensen Huang en ouverture de la GTC ont largement attiré l'attention des analystes sur ces LPU Groq, perçus comme un élément déterminant pour maintenir la domination de Nvidia. Le contexte renforce cet enjeu : les GPU deviennent à la fois coûteux et difficiles d'accès, incitant les entreprises à explorer des alternatives plus compétitives en termes de rapport coût/puissance.
Dans ce paysage, les LPU devront se mesurer à plusieurs offres déjà bien installées. Parmi elles, les TPU d'Alphabet, dont les performances avaient soutenu le titre en 2025, mais aussi les puces Gaudi d'Intel ou encore les Inferentia d'Amazon. A cela s'ajoutent des acteurs spécialisés comme Cerebras, positionné sur un segment proche avec ses systèmes CS-2 et CS-3.
Dans un contexte qui bouge rapidement, Nvidia développe ses solutions en tant que plateforme évolutive répondant aux besoins. La génération actuelle composée de GPU Blackwell et de CPU Grace laisse doucement sa place à la nouvelle génération avec les GPU Rubin, les CPU Vera et les LPU Groq afin de répondre à toutes les problématiques.
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