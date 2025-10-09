LP Building Solutions progresse après la double revalorisation de l'action par BofA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de la société de produits de construction Louisiana-Pacific Building Solutions LPX.N augmentent de 2,4 % à 92,37 $ avant le marché

** BofA Global Research procède à une double revalorisation de l'action, la faisant passer de "sous-performance" à "achat"; il relève l'objectif de cours de 83 $ à 112 $, ce qui représente une hausse de 24 % par rapport à la dernière clôture de LPX

** BofA estime que l'Ebitda dans le segment du bardage de LPX - produits en bois d'ingénierie - se maintient bien malgré les vents contraires; le segment gagne des parts de marché et augmente sa capacité, malgré le ralentissement des marchés de l'immobilier - BofA

** BofA s'attend à ce que LPX soit confrontée à une pression sur les marges en 2026 alors qu'elle commencera à augmenter sa capacité de bardage, mais suggère qu'elle dispose d'options flexibles pour s'adapter

** BofA a également relevé la note de Karat Packaging

KRT.O de "neutre" à "acheter", estimant qu'elle constate une amélioration de l'environnement économique et des tendances fondamentales pour l'entreprise

** Cinq courtiers sur 10 évaluent l'action LPX à "acheter" ou plus, trois à "conserver" et deux à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 110 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action LPX a baissé de près de 13 %