 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lowe's revoit à la baisse ses prévisions au vu de la frilosité des consommateurs
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 13:27
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

L'enseigne de bricolage Lowe's LOW.N a déclaré mercredi ne plus anticiper une croissance de son chiffre d'affaires annuel, prenant acte du fait que les consommateurs restent prudents en matière de projets de rénovation coûteux et de dépenses non essentielles.

Le groupe, dont l'action reculait de 3,3% avant l'ouverture des marchés, misait auparavant sur des ventes comparables pour cette année, avec une évolution comprise entre une stagnation et une hausse de 2% par rapport à l'année précédente.

La hausse des taux hypothécaires et la faible rotation du parc immobilier ont continué de peser sur la demande pour les projets de grande envergure, tels que les réaménagements de cuisines, les rénovations de salles de bains et la pose de revêtements de sol.

Le ralentissement des ventes de logements existants a réduit l'activité de rénovation liée à l'achat immobilier, un moteur de demande important pour les enseignes de bricolage.

Home Depot HD.N , le principal concurrent de Lowe’s, avait de son côté dépassé mardi les estimations trimestrielles de Wall Street en matière de chiffre d’affaires et de bénéfices, grâce à une forte demande en matière de réparation et d’entretien, et a réaffirmé ses prévisions financières.

Lowe's prévoit pour l’exercice 2026 un bénéfice par action ajusté de 12,25 dollars (10,55 euros), soit dans la partie basse de sa fourchette prévisionnelle précédente comprise entre 12,25 et 12,75 dollars.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, s'élevant à 25,96 milliards de dollars, est resté en deçà de l'estimation moyenne des analystes, qui s'établissait à 26,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

(Rédigé par Angela Christy à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

HOME DEPOT
344,390 USD NYSE +1,96%
LOWE'S COM
220,660 USD NYSE +2,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,57 +0,26%
Or
4 522,81 +4,34%
CAC 40
8 501,91 -0,09%
NANOBIOTIX
38,12 +8,17%
BIOPHYTIS
0,132 +0,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank