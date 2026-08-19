Lowe's revoit à la baisse ses prévisions au vu de la frilosité des consommateurs

L'enseigne de bricolage Lowe's LOW.N a déclaré mercredi ne plus anticiper une croissance de son chiffre d'affaires annuel, prenant acte du fait que les consommateurs restent prudents en matière de projets de rénovation coûteux et de dépenses non essentielles.

Le groupe, dont l'action reculait de 3,3% avant l'ouverture des marchés, misait auparavant sur des ventes comparables pour cette année, avec une évolution comprise entre une stagnation et une hausse de 2% par rapport à l'année précédente.

La hausse des taux hypothécaires et la faible rotation du parc immobilier ont continué de peser sur la demande pour les projets de grande envergure, tels que les réaménagements de cuisines, les rénovations de salles de bains et la pose de revêtements de sol.

Le ralentissement des ventes de logements existants a réduit l'activité de rénovation liée à l'achat immobilier, un moteur de demande important pour les enseignes de bricolage.

Home Depot HD.N , le principal concurrent de Lowe’s, avait de son côté dépassé mardi les estimations trimestrielles de Wall Street en matière de chiffre d’affaires et de bénéfices, grâce à une forte demande en matière de réparation et d’entretien, et a réaffirmé ses prévisions financières.

Lowe's prévoit pour l’exercice 2026 un bénéfice par action ajusté de 12,25 dollars (10,55 euros), soit dans la partie basse de sa fourchette prévisionnelle précédente comprise entre 12,25 et 12,75 dollars.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, s'élevant à 25,96 milliards de dollars, est resté en deçà de l'estimation moyenne des analystes, qui s'établissait à 26,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

(Rédigé par Angela Christy à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)