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Lowe's recule dans le sillage de la baisse générale du marché ; BofA abaisse son objectif de cours
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 18:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** L'action de l'enseigne de bricolage Lowe's LOW.N recule d'environ 2% à 218,95 dollars

** Les principaux indices de Wall Street ont légèrement reculé après que le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint des niveaux records la semaine dernière, les investisseurs évaluant l'évolution de la situation au Moyen-Orient et attendant des données cruciales sur l'inflation ainsi que la publication des résultats .N

** La banque d'affaires BofA abaisse son objectif de cours sur LOW de 257 $ à 256 $

** Elle note que la direction de LOW mise davantage sur les promotions dans ce contexte de consommation sensible au prix

** La société de courtage entrevoit un risque de baisse des marges au second semestre si des promotions plus importantes s’avèrent nécessaires pour stimuler la fréquentation

** “Nous nous attendons à ce que Home Depot et Lowe’s utilisent les remboursements de droits de douane pour compenser la hausse des coûts de la chaîne d’approvisionnement et, éventuellement, pour financer des promotions” – BofA

** Lowe's publiera ses résultats du deuxième trimestre le 19 août

** Sur 36 courtiers, 23 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, 12 “conserver” et 1 “vendre” ou moins; leur objectif de cours médian est de 272 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 9% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 975,63 Pts Index Ex -0,11%
HOME DEPOT
350,330 USD NYSE -1,47%
LOWE'S COM
218,520 USD NYSE -2,14%
S&P 500 INDEX
7 753,02 Pts CBOE -0,06%
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