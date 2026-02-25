Lowe's présente des prévisions prudentes alors que les clients retardent les rénovations coûteuses de leur maison

Le directeur général de Lowe's cite les tarifs imprévisibles et les taux d'intérêt élevés comme défis à relever

L'entreprise dépasse les estimations de ventes et de bénéfices pour le quatrième trimestre

Les actions ont baissé de près de 5 % dans les échanges de la matinée

Lowe's Cos LOW.N a annoncé mercredi des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, une projection plus prudente que celle de son grand rival Home Depot, dans un contexte de stagnation du marché immobilier américain et de prudence dans les dépenses de consommation.

Ses actions, qui ont progressé mardi après que Home Depot a maintenu ses prévisions annuelles intactes, ont chuté de 5 % dans les échanges de la matinée.

"Il s'agit d'un environnement assez unique avec des droits de douane imprévisibles, des taux d'intérêt élevés et une demande des consommateurs qui n'est pas aussi soutenue que nous le souhaiterions du côté du bricolage", a déclaré Marvin Ellison, directeur général de Lowe's, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

LE BRICOLAGE SOUS PRESSION

L'activité de bricolage de la société (DIY) a été sous pression car les ménages ont mis en pause les rénovations coûteuses telles que les remodelages de cuisine et l'installation de revêtements de sol tout en attendant des signaux plus clairs sur les taux d'intérêt hypothécaires et l'économie en général.

En revanche, le fait que Home Depot HD.N se concentre sur les entrepreneurs professionnels pour des travaux importants et continus l'a aidé à mieux résister à la crise. La société a maintenu ses prévisions annuelles pour une croissance des ventes comparables allant jusqu'à 2 % et une augmentation du bénéfice par action allant jusqu'à 4 %.

Néanmoins, les dirigeants ont averti mardi que les effets du gel du marché de l'immobilier persisteraient probablement jusqu'en 2026.

Ces derniers mois, Lowe's a renforcé sa catégorie Pro en concluant des accords .

"Les prévisions prudentes de Lowe's suggèrent que la route à suivre pourrait être inégale", a déclaré Zak Stambor, analyste chez Emarketer.

"Bien que Lowe's gagne des parts, une accélération plus marquée dépendra probablement d'une reprise de l'immobilier et d'une plus grande confiance des consommateurs."

Pour aggraver la morosité, le distributeur de produits hors prix TJX TJX.N a souligné la pression sur les acheteurs à faible revenu avec des prévisions annuelles modérées, tandis que le fabricant de chaussures Steven Madden SHOO.O n'a pas communiqué ses prévisions de bénéfices pour 2026 en raison de la dernière agitation sur les tarifs douaniers.

NOUVELLES INQUIÉTUDES CONCERNANT LES DROITS DE DOUANE

Le directeur général de Lowe's, Marvin Ellison, a déclaré que la politique tarifaire restait fluide et que l'entreprise, comme d'autres, examinait encore les changements.

Les États-Unis ont imposé un nouveau tarif douanier de 10 % sur tous les produits non exemptés à partir de mardi, après que le président Donald Trump a annoncé un tarif douanier mondial temporaire de 10 % à la suite d'une décision de la Cour suprême contre ses droits de douane antérieurs.

Lowe's a prévu que les ventes comparables en 2026 se situeraient entre la stagnation et la hausse de 2 %, ce qui est largement inférieur aux attentes moyennes des analystes qui tablaient sur une hausse de 2 %, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 12,25 et 12,75 dollars, contre 12,95 dollars attendus.

Les ventes de Lowe's dans les magasins comparables ont augmenté de 1,3 % au quatrième trimestre - le meilleur depuis le troisième trimestre de 2022 - dépassant les attentes. Son bénéfice ajusté de 1,98 $ par action a dépassé les estimations de 1,94 $.