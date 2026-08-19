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Lowe's n'attend plus que le bas de ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 19/08/2026 à 13:25
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A l'occasion de la publication de ses résultats du 2e trimestre comptable (clos fin juillet), Lowe's Companies indique anticiper désormais les bornes basses de ses fourchettes cibles précédentes pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Le groupe basé à Mooresville (Caroline du Nord) n'attend ainsi plus qu'un BPA ajusté de l'ordre de 12,25 USD, une marge opérationnelle ajustée d'environ 11,6% et un chiffre d'affaires de l'ordre de 92 MdsUSD (impliquant des ventes stables en données comparables).

Lowe's justifie cet ajustement à la baisse de ses prévisions annuelles par ses résultats opérationnels réalisés sur les six premiers mois de l'exercice, mais aussi par les tendances actuelles en matière de demande.

Au titre du trimestre écoulé, la chaîne de rénovation résidentielle a vu son BPA ajusté augmenter de 1,6%, à 4,40 USD, pour un chiffre d'affaires de 26 MdsUSD, à comparer à 24 MdsUSD sur la même période de l'exercice précédent.

En données comparables, ses ventes sont restées quasiment atones ( 0,2%), de solides performances des ventes aux professionnels et des services à domicile, ainsi qu'une hausse de 15,7% des ventes en ligne, ayant compensé les pressions macroéconomiques persistantes pesant sur le DIY (do it yourself).

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