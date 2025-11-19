Lowe's manque les prévisions au T3 mais relève son objectif annuel de ventes

Lowe's Cos a fait état mercredi de ventes comparables en-dessous des attentes au troisième trimestre mais a relevé son objectif de ventes annuelles.

Le groupe affiche des ventes comparables à +0,4% sur le trimestre, en-dessous des attentes consensuelles de +1% selon les données LSEG, alors que persiste la réticence des clients à dépenser pour des rénovations coûteuses dans un contexte d'incertitude économique et de coûts d'emprunt élevés.

Lowe's a déclaré s'attendre à des ventes annuelles à 86 milliards de dollars (74,32 milliards d'euros), alors que le groupe anticipait précédemment une fourchette de 84,5 à 85,5 milliards de dollars.

Le distributeur de produits de rénovation a toutefois réduit sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action à environ 12,25 dollars, par rapport à son objectif précédent de 12,20 à 12,45 dollars.

Home Depot, concurrent de Lowe's et entreprise phare du secteur de la rénovation, a réduit ses prévisions annuelles un jour plus tôt, citant les vie inquiétudes des consommateurs concernant les pressions liées au coût de la et à l'emploi.

Le titre de Lowe's prend environ +5% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Savyata Mishra à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)