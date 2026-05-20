Lowe's maintient ses prévisions malgré un marché immobilier américain morose et met en garde contre les pressions sur les coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Face à la hausse des coûts du carburant et des matières premières - dirigeants

* Le panier moyen comparable du premier trimestre a augmenté de 1,5 %

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 23,08 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 22,97 milliards de dollars

(Ajout de détails issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 1, 3 et 4, mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 5, commentaire du directeur général au paragraphe 11) par Anuja Bharat Mistry

Lowe's LOW.N s'est joint mercredi à son grand rival Home Depot HD.N pour signaler une pression exercée par le marché immobilier américain en berne, et a déclaré que la hausse des prix du pétrole entraînait une augmentation des coûts de transport et des intrants.

La confiance des consommateurs américains a chuté à un niveau historiquement bas début mai et un taux hypothécaire populaire a augmenté le mois dernier, alors que la guerre en Iran a fait grimper les prix du pétrole et les rendements des bons du Trésor, accentuant la pression sur un marché déjà mis à rude épreuve par la hausse des prix de l'immobilier.

Lors d'une conférence téléphonique post-résultats, les dirigeants de l'entreprise ont déclaré que l'impact de la hausse des coûts se faisait sentir au cours du trimestre actuel, sans fournir plus de détails.

Lowe's estime qu'environ la moitié des 20 % de remboursements de droits de douane qu'elle a reçus ont été utilisés pour atténuer la hausse des coûts de carburant, a déclaré le directeur général Marvin Ellison lors de la conférence.

L'action de la société a reculé d'environ 1 % en début de séance.

LA DEMANDE PROFESSIONNELLE SOUTIENT UN TRIMESTRE SOLIDE

Lowe's, qui s'attend à ce que le marché dans son ensemble reste stable cette année, a maintenu son objectif pour l'exercice 2026: un chiffre d'affaires comparable stable ou en hausse de 2 % et un bénéfice par action ajusté compris entre 12,25 et 12,75 dollars.

Avec un taux de rotation des logements à des niveaux historiquement bas, les détaillants comme Lowe's perdent une source clé de demande en matière de rénovation, même si le maintien des prévisions témoigne de la confiance dans la capacité du segment Pro à compenser le ralentissement du bricolage, a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer.

Un rapport de l'Association nationale des agents immobiliers publié au début du mois a montré que les maisons mises en vente restaient plus longtemps sur le marché par rapport à la même période l'année dernière. À l'instar de Home Depot , Lowe's a également dépassé les estimations de ventes du premier trimestre grâce à une croissance soutenue dans les catégories tirées par les professionnels (Pro), notamment la plomberie de gros œuvre et le câblage électrique.

Lowe's a investi dans son segment Pro, qui s'adresse aux petits et moyens entrepreneurs, aux charpentiers et aux constructeurs, en élargissant ses gammes de produits et en proposant la livraison sur chantier.

“Nous évoluons dans une économie en forme de K, où les consommateurs aux revenus élevés dépensent pour la rénovation de leur logement, tandis que ceux aux revenus plus modestes se montrent un peu plus prudents et incertains,” a déclaré M. Ellison.

Le panier moyen comparable pour le trimestre a augmenté de 1,5 %, tandis que le nombre de transactions comparables a baissé de 0,9 %.

Le chiffre d'affaires trimestriel de 23,08 milliards de dollars a dépassé les estimations de 22,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG, tandis que le bénéfice ajusté de 3,03 dollars par action a dépassé les attentes de 2,97 dollars.