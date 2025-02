Lowe's: hausse de 12% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Lowe's Companies publie au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA en hausse de plus de 12% à 1,99 dollar, dopé par un impact positif lié à la vente des activités de détail canadiennes en 2022, sans lequel il s'établit à 1,93 dollar.



A 18,6 milliards de dollars, ses ventes ont augmenté de 0,2% en données comparables, stimulées par la vigueur des ventes Pro et en ligne, une forte performance durant les fêtes et les efforts de reconstruction à la suite des récents ouragans.



'Nos résultats pour ce trimestre ont encore une fois été meilleurs que prévu, alors que nous continuons de gagner du terrain avec nos initiatives stratégiques Total Home', commente son président du conseil et CEO Marvin R Ellison.



Pour 2025, la chaine de rénovation résidentielle anticipe un BPA de l'ordre de 12,15 à 12,40 dollars, une marge opérationnelle de 12,3 à 12,4%, et un chiffre d'affaires de 83,5 à 84,5 milliards de dollars (stable ou en hausse de 1% en comparable).





