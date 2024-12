Lowe's: dévoile sa stratégie de croissance, 'Total Home' information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 14:56









(CercleFinance.com) - Lowe's Companies organise aujourd'hui sa conférence 2024 destinée aux analystes et investisseurs afin de faire le point sur ses principales initiatives de croissance et de productivité et ses objectifs financiers à court et à long terme.



' Alors que nous anticipons la reprise attendue du secteur de la rénovation résidentielle, nous réalisons des investissements pour positionner l'entreprise sur une croissance à long terme', assure Marvin R. Ellison, président-directeur général de Lowe's.



Lowe's s'appuie notamment sur 'Total Home' soit sa stratégie de développement basée sur cinq initiatives principale, à savoir le renforcement de la pénétration auprès des professionnels (Pros), l'accélération les ventes en ligne, l'extension des services à domicile, la création d'un écosystème de fidélité ou encore l'optimisation des espaces de vente en magasin.



De plus, pour soutenir sa croissance, Lowe's prévoit l'ouverture de 10 à 15 magasins par an et étend son offre rurale à 150 magasins supplémentaires, totalisant près de 500 sites adaptés.



L'entreprise table sur des économies annuelles de 1 milliard de dollars grâce à des initiatives de productivité.



Enfin, pour 2024, Lowe's maintient ses prévisions avec des ventes comprises entre 83 à 83,5 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 11,80 à 11,90 dollars.





