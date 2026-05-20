 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lowe's dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lowe's LOW.N a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à une demande soutenue de la part des professionnels, alors même que les particuliers reportent leurs grands projets de bricolage en raison des incertitudes macroéconomiques.

Le distributeur spécialisé dans la rénovation a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 23,08 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 22,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

LOWE'S COM
218,420 USD NYSE +0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 037,27 +0,70%
SOITEC
155,65 +8,73%
Pétrole Brent
108,64 -2,06%
HAFFNER ENERGY
0,1506 +8,66%
NANOBIOTIX
35,72 -7,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank