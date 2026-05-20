Lowe's dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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Lowe's LOW.N a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à une demande soutenue de la part des professionnels, alors même que les particuliers reportent leurs grands projets de bricolage en raison des incertitudes macroéconomiques.

Le distributeur spécialisé dans la rénovation a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 23,08 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 22,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.