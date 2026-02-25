Lowe's chute après avoir annoncé des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du distributeur de produits d'aménagement de la maison Lowe's LOW.N ont baissé de ~3% à 270,50 $ avant le marché ** LOW prévoit des ventes annuelles à magasins comparables et des bénéfices inférieurs aux estimations en raison de la faiblesse de la demande pour les rénovations de grande envergure

** Les ventes comparables pour l'ensemble de l'année devraient être stables ou en hausse de 2 %, alors que les analystes prévoyaient une hausse de 2 %, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 devrait se situer entre 12,25 et 12,75 dollars, ce qui est largement inférieur à l'estimation de 12,95 dollars par action

** Cependant, les ventes de magasins comparables du quatrième trimestre ont augmenté de 1,3 %, dépassant l'estimation d'une hausse de 0,4 %, grâce à des gains constants dans les magasins Pro, en ligne, ainsi qu'à une bonne performance pendant les vacances

** L'action a chuté d'environ 2 % en 2025