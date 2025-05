Lowe's: BPA en baisse de près de 5% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - Lowe's Companies publie un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars au titre de son premier trimestre 2025, soit 2,92 dollars par action, un BPA en baisse de moins de 5%, mais légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes.



A 20,9 milliards de dollars au total, ses ventes ont baissé de 1,7% en données comparables, 'les conditions météorologiques défavorables plus tôt dans le trimestre ayant été partiellement compensées par la croissance des ventes Pro et en ligne'.



Pour l'ensemble de 2025, la chaine de rénovation résidentielle confirme viser un BPA d'environ 12,15 à 12,40 dollars et une marge d'exploitation de 12,3 à 12,4% pour des ventes totales de 83,5 à 84,5 milliards (stables ou en hausse de 1% en comparable).





Valeurs associées LOWE'S COM 231,090 USD NYSE -1,42%