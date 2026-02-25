Lowe's annonce des objectifs décevants pour 2026

Lowe's Cos LOW.N a annoncé mercredi des objectifs de ventes et de bénéfice annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, le groupe se montrant plus prudent que son concurrent Home Depot HD.N .

Lowe's anticipe une croissance des ventes comparables comprise entre 0% et 2% pour 2026, soit largement en-deçà des prévisions moyennes des analystes qui tablent sur une hausse de 2%, selon les données compilées par LSEG.

Le groupe prévoit également un bénéfice par action ajusté compris entre 12,25 et 12,75 dollars (10,40 euros et 10,82 euros), alors que les prévisions s'établissent à 12,95 dollars.

L'action Lowe's chutait de 3% avant la cloche.

La société est confrontée à une pression persistante sur son activité de bricolage, les ménages suspendant les rénovations coûteuses dans l'attente de signaux plus clairs sur le marché du travail, les taux hypothécaires et l'économie en général.

"Alors que le marché immobilier reste sous pression, nous nous concentrons sur les éléments que nous pouvons contrôler, notamment nos initiatives en cours en matière de productivité", a déclaré Marvin Ellison, directeur général de Lowe's.

Le mois dernier, le groupe a supprimé 600 postes administratifs et de soutien, soit moins de 1% de son effectif total, afin de préserver sa rentabilité.

Mardi, Home Depot a publié des résultats optimistes grâce à la demande stable dans son segment des entrepreneurs professionnels, bien que les dirigeants ont averti que les pressions exercées par un marché immobilier gelé persisteraient jusqu'en 2026.

Les ventes de logements existants aux États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau en plus de deux ans en janvier, la baisse des stocks ayant entraîné une hausse des prix de l'immobilier, soulignant les contraintes du marché immobilier liées à la hausse des coûts d'emprunt et à la pénurie de stocks.

Les ventes à magasins comparables de Lowe's ont augmenté de 1,3% au quatrième trimestre, dépassant les attentes, tandis que le bénéfice ajusté de 1,98 dollar par action a dépassé les estimations de 1,94 dollar.

(Rédigé par Savyata Mishra à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)