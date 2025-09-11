Lovesac en baisse sur la réduction des prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions de la société d'ameublement Lovesac LOVE.O chutent de 13,5 % à 17,95 $ en pré-commercialisation ** La société prévoit un bénéfice par action dilué pour l'exercice 2026 compris entre 0,52 $ et 1,05 $, par rapport à la prévision précédente de 0,80 $ à 1,36 $; les ventes pour l'exercice devraient se situer entre 710 millions et 740 millions de dollars, par rapport à la prévision précédente de 700 millions à 750 millions de dollars

** Alors que Lovesac dispose d'un portefeuille de 35 brevets (et que d'autres sont en cours d'examen), nous pensons que ses ventes pourraient être soumises à des pressions ou ne pas croître aux taux prévus à l'avenir", déclare DA Davidson, citant les risques liés à la propriété intellectuelle, tels que les concurrents qui offrent des produits similaires à des prix beaucoup plus bas

** Le chiffre d'affaires de 160,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre dépasse légèrement l'estimation moyenne des analystes de 160,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en baisse de 12,3 % depuis le début de l'année