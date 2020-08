Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lourde perte au 2e trimestre pour Chevron, le titre chute Reuters • 31/07/2020 à 16:24









LOURDE PERTE AU 2E TRIMESTRE POUR CHEVRON, LE TITRE CHUTE HOUSTON (Reuters) - Chevron chute vendredi à Wall Street après avoir fait état d'une perte supérieure à huit milliards de dollars au deuxième trimestre en raison notamment de lourdes dépréciations d'actifs liées à l'effondrement des cours du brut. L'action perd 3,74% à 83,07 dollars à 14h00 GMT, la plus forte baisse du Dow Jones, qui recule au même moment de 0,11%. Les principaux concurrents de Chevron, dont Total, Royal Dutch Shell et Eni, ont également enregistré d'importantes charges de dépréciation engendrées par la chute récente des prix du pétrole et du gaz. La "major" américaine a souffert en outre de la décision prise par l'administration Trump lui ordonnant de se retirer du Venezuela d'ici au mois de décembre et de coûts liés à la suppression de 6.700 postes sur un total de 45.000 employés. Présent au Venezuela depuis près de 100 ans, Chevron craint de devoir céder ses actifs dans le pays à des compagnies pétrolières russes ou chinoises. Chevron a accusé une perte trimestrielle de 8,27 milliards de dollars (6,99 milliards d'euros), soit 4,44 dollars par action, contre un bénéfice de 4,3 milliards de dollars un an plus tôt. Les dépréciations sur ses actifs pétroliers et gaziers, y compris l'intégralité de ses investissements au Venezuela, se chiffrent à 5,6 milliards de dollars. "Il va falloir des années pour que la situation se redresse, et le prix de nos actifs est lié à l'activité économique", a déclaré Pierre Breber, directeur financier de Chevron. (Jennifer Hiller, avec Shariq Khan à Bangalore; version française Juliette Portala, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées ENI MIL -3.54% TOTAL Euronext Paris -1.97% CHEVRON NYSE -2.79%