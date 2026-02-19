Lourde perte annuelle pour Renault avec les impacts de Nissan
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 07:45
Le résultat net inclut -9,3 MdsEUR de perte non cash liée à l'évolution du traitement comptable de la participation de Renault Group dans Nissan et -2,3 MdsEUR en contribution des entreprises associées.
Le constructeur automobile revendique néanmoins une solide marge opérationnelle de 3,6 MdsEUR, soit 6,3% du chiffre d'affaires du groupe, qui s'est établi à 57,9 MdsEUR, en hausse de 3% au total et de 4,5% à taux de change constants.
"Cette performance robuste est tirée par ses trois marques automobiles complémentaires, qui sont toutes en croissance grâce au déploiement de l' International Game Plan et à l'électrification de la gamme", explique Renault au sujet de son chiffre d'affaires.
Un dividende de 2,20 EUR par action sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires le 30 avril 2026. La date de détachement du dividende est prévue le 8 mai et sa mise en paiement le 12 mai.
Pour 2026, Renault vise une marge opérationnelle du groupe d'environ 5,5% du chiffre d'affaires du groupe et un free cash-flow de l'automobile d'environ 1 MdEUR, incluant 350 MEUR de dividendes reçus de Mobilize Financial Services.
A moyen terme, il table sur une marge opérationnelle entre 5% et 7% du chiffre d'affaires du groupe et sur un free cash-flow de l'automobile égal ou supérieur à 1,5 MdEUR par an en moyenne, en incluant environ 500 MEUR par an en moyenne de dividendes reçus de Mobilize Financial Services.
Valeurs associées
|33,1900 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
