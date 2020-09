Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Loukachenko remanie la direction des organes de sécurité de Biélorussie Reuters • 03/09/2020 à 12:32









(Actualisé avec précisions et contexte) MOSCOU, 3 septembre (Reuters) - Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, confronté à une crise politique inédite depuis son arrivée au pouvoir, a remanié la direction des organes de sécurité de l'ex-république soviétique, rapporte jeudi l'agence officielle de presse Belta. Les patrons du Service de sécurité (KGB), du Conseil de sécurité et de la Commission de contrôle de l'Etat ont été remplacés. Converser la loyauté des forces de sécurité est essentiel pour Alexandre Loukachenko, qui dirige la Biélorussie d'une main de fer depuis 26 ans et fait face à un mouvement de contestation sans précédent. Ivan Tertel, ancien chef de la Commission de contrôle de l'Etat, a été nommé à la tête du Service de sécurité. Valery Vakoultchik, ex-président de la Commission de sécurité de l'Etat, a lui été nommé secrétaire du Conseil de sécurité du pays, a précisé Belta. Alexandre Loukachenko a en outre placé, à titre intérimaire, Vassili Gerassimov à la tête de la Commission de contrôle de l'Etat. Les forces de sécurité en Biélorussie sont accusées d'avoir maltraité, passé à tabac ou torturé des centaines de manifestants, des accusations que le gouvernement rejette. Deux anciens présentateurs de télévision, Denis Dudinsky et Dmitri Kokhno, ont en outre été arrêtés mercredi soir à Minsk, selon leur famille et les médias locaux. A la tête de la Biélorussie depuis 1994, Loukachenko a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 9 août dernier, mais la proclamation de sa victoire a été rejetée par l'opposition, qui dénonce des fraudes massives. (Gabrielle Tétrault-Farber et Tom Balmforth; version française Henri-Pierre André et Claude Chendjou)

