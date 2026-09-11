Loukachenko affirme que la Biélorussie vend du potasse aux États-Unis, mais souhaite récupérer l'argent « bloqué »

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(Reprise de l'article avec les commentaires de Loukachenko sur les fonds prétendument bloqués)

La Biélorussie a repris ses ventes de potasse aux États-Unis suite à la levée des sanctions américaines, mais elle souhaite que Washington lui restitue plus de 40 millions de dollars qui sont « bloqués » dans le système bancaire américain, a déclaré vendredi le président Alexandre Loukachenko.

La Biélorussie, proche alliée de la Russie, fait l’objet de sanctions de la part de nombreux pays occidentaux, mais ses relations avec les États-Unis se sont améliorées au cours de l’année écoulée grâce à une série de libérations de prisonniers politiques négociées par Washington.

Les États-Unis avaient annoncé, après l’une de ces séries de libérations en décembre dernier, qu’ils lèveraient les sanctions sur la potasse biélorusse, un composant des engrais et une source de recettes d’exportation essentielle pour cet ancien État soviétique.

« Nous sommes actuellement en train de charger de la potasse pour la vendre aux États-Unis d’Amérique », a déclaré M. Loukachenko aux journalistes lors d’un déplacement destiné à inspecter des unités militaires dans l’ouest du pays.

Il a toutefois précisé que 43 à 44 millions de dollars appartenant à la Biélorussie étaient «bloqués chez Citibank» et a déclaré que la partie américaine devait les restituer.

M. Loukachenko a expliqué que cet argent correspondait à un paiement versé par une « entreprise qui travaillait avec nous », sans toutefois fournir davantage de détails.

« Rendez cet argent. C’est une honte pour les États-Unis. Ensuite, nous pourrons négocier des questions plus sérieuses », a-t-il déclaré.

C.N , de Citi, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le président de longue date, au pouvoir depuis 1994, s'est exprimé avant la visite prévue la semaine prochaine de John Coale, l'envoyé du président américain Donald Trump en Biélorussie.

Depuis l’année dernière, M. Coale négocie avec M. Loukachenko afin d’obtenir la libération de centaines de prisonniers politiques biélorusses en échange d’un assouplissement des sanctions américaines, bien que celles de l’Union européenne restent en vigueur.

M. Coale a déclaré qu’il espérait que ce prochain déplacement permettrait la libération d’un plus grand nombre de personnes. L’organisation biélorusse de défense des droits de l’homme Viasna, qui opère depuis l’étranger, estime qu’il y a actuellement environ 900 prisonniers politiques.