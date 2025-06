Louis Hachette: un DG nommé pour Lagardère Travel Retail information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - Louis Hachette Group, la maison-mère de Lagardère et de Prisma Media, fait part de la nomination de Frédéric Chevalier en qualité de directeur général de Lagardère Travel Retail, à compter du 1er juillet.



Il exercera cette fonction aux cotés de Dag Rasmussen, qui demeure PDG de Lagardère Travel Retail. Frédéric Chevalier a rejoint Lagardère Travel Retail en 2006 et occupe le poste de directeur général délégué depuis juillet 2024.



Dans ses nouvelles fonctions, il sera, aux côtés de Dag Rasmussen, pleinement responsable de la supervision des opérations mondiales de la société et tous les membres du comité exécutif lui seront directement rattachés.





Valeurs associées LOUIS HACHETTE GROUP 1,6735 EUR Euronext Paris -0,68%