Louis Hachette Group : premier jour de cotation sur Euronext information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Louis Hachette Group annonce aujourd'hui l'admission aux négociations de ses actions ordinaires sur Euronext Growth (Paris). Il s'agit d'une première étape majeure pour Louis Hachette Group qui fait suite à la scission réussie du groupe Vivendi. Cette nouvelle société rassemble les actifs précédemment détenus par Vivendi SE dans l'édition, la distribution et les médias, soit une participation de 66,53 % dans Lagardère SA et de 100 % dans Prisma Media. Regroupant près de 32 500 collaborateurs dans plus de 40 pays, Louis Hachette Group est un acteur diversifié de dimension mondiale (Lagardère Publishing, Lagardère Travel Retail, Prisma Media, les activités médias et divertissement de Lagardère). 'Un horizon riche de nouveaux défis et d'opportunités se dessine désormais devant nous afin d'assurer une croissance forte et durable pour l'ensemble des activités de Louis Hachette Group au service d'une plus grande création de valeur. ' a déclaré Jean-Christophe Thiery, Président-Directeur Général de Louis Hachette Group.

Valeurs associées LOUIS HACHETTE GROUP 1,40 EUR Euronext Paris +25,18%