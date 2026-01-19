Louis Hachette Group dépasse les deux tiers des votes de Lagardère
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 10:50
Le groupe d'édition, issu d'une scission de Vivendi en 2024, a précisé détenir 93 935 006 actions Lagardère représentant 157 628 245 droits de vote, soit 66,29% du capital et 69,88% des droits de vote de cette société.
Valeurs associées
|18,740 EUR
|Euronext Paris
|-0,95%
