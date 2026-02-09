 Aller au contenu principal
Louis d’Arvieu nommé président d'Amiral Gestion
information fournie par AOF 09/02/2026 à 15:52

(AOF) - Amiral Gestion annonce la nomination de Louis d’Arvieu au poste de président. Il succède à Julien Lepage, qui quitte ses fonctions pour raisons médicales, après un retrait opérationnel progressif engagé il y a deux ans. C’est dans ce cadre que la direction des investissements avait été confiée en 2024 à Louis d’Arvieu et Raphaël Moreau, en qualité de co-directeurs des investissements (co-CIO). Cette organisation demeure inchangée.

Par ailleurs, la direction opérationnelle de la société continuera d'être assurée par Nicolas Komilikis, directeur général, et par le comité de direction.

Louis d'Arvieu a rejoint Amiral Gestion en 2005 et compte parmi les associés fondateurs de la société de gestion. Diplômé d'HEC en 2004, il est également titulaire d'un DEA de finances publiques et fiscalité de l'Université Paris II Panthéon-Assas.

